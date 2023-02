Erbe aromatiche, la mia passione: per la freschezza ho queste regole

Sempre fresche e sempre buone, le erbe aromatiche che uso in cucina. Il segreto è sfruttarle alla massima potenza

Cosa sarebbero le nostre ricette senza il sapore delle erbe aromatiche? Ce ne sono tantissime, anche se in realtà sfruttiamo quelle che conosciamo meglio, ed è uno spreco. Ma dagli antipasti ai contorni, persino i dolci, sono preziose e patto che abbiano il giusto profumo. E qui nasce il problema: come facciamo ad averle sempre fresche senza farle seccare?

Vediamo subito insieme quali sono i trucchi migliori da abbinare alla conservazione delle erbe, perché ci sono diverse tecniche e anche diverse lavorazioni. La prima regola base, che vale per tutti, è evitare l’esposizione alla luce, all’umidità e alle alte temperature perché il rischio è che secchino subito, Quindi, lontano dai fornelli, è una regola semplice.

Una delle migliori tecniche, che ti consiglio decisamente, è l’essicazione. Perché mantiene inalterate tutte le proprietà delle erbe aromatiche che così sono sempre come appena raccolte. Il principio è semplice, quello di eliminare tutta l’acqua che contengono, anche per evitare la proliferazione di batteri o germi. Se poi non abbiamo lo strumento per l’essicazione, basta farle asciugare sotto i raggi del sole, oppure in forno. Alla fine, le conserviamo nei barattoli, oppure sott’olio.

Erbe aromatiche, la mia passione: la conservazione è una regola

Ecco, questi sono i due trucchi principali con le erbe aromatiche. I barattoli giusti per preservare le erbe sono quelli in latta oppure in vetro: conta solo che abbiano un coperchio in grado di garantire una chiusura ermetica. E comunque anche in questo caso luce, caldo e umido sono nemici.

La conservazione sott’olio funziona sia con le erbe fresche sia con quelle essiccate. Nel primo caso laviamole, asciughiamole bene e facciamole a pezzetti dentro ad un barattolo aggiungendo olio extravergine di oliva a sufficienza per coprirle. Nel secondo caso, facciamo questa operazione dopo averle fatte essiccare.

Ora che abbiamo visto come si conservano meglio le erbe aromatiche, la seconda parte del trucco. Perché non tutte le erbe sono uguali e non tutte stanno bene con tutto.

Partiamo con il basilico, una delle più utilizzate in tutte le cucine perché in questo caso non ci sono ricette vietate: con la carne e con il pesce, nella pasta e nelle zuppe, sulla pizza e nella frittata. Ma se usiamo il basilico fresco e lo avanziamo, ricordiamoci sempre di tenerlo in un bicchiere con acqua non fresca, solo a temperatura ambiente. Vietato il frigo: fa perdere colore e profumo al basilico.

Il trucco del bicchiere di acqua e lontano dal frigorifero ci serve anche per il prezzemolo che così dura più a lungo. Tutte le altre erbe invece possomo esseer tenute come sono e consumate fresche.