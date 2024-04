Addio gonfiore addominale, parla l’esperto: quali sono i 5 alimenti da avere in dispensa

Addio gonfiore addominale. L’esperto consiglia 5 alimenti fondamentali per un ventre piatto: non possono mancare nella vostra dispensa.

Il gonfiore addominale è un fastidio che colpisce tantissime persone, sia donne che uomini (con un aumento nelle donne). Questo è, come per molti altri fastidi, dovuto a diversi fattori. Incidono su di esso fattori fisici (qualche disturbo o intolleranza nell’individuo) e fattori psicologici. Insomma, bisogna trovare il giusto equilibrio tra mente e corpo e non è certo una cosa semplice da fare.

Ma secondo gli esperti in materia, ci sono 5 alimenti davvero semplici, economici, ma molto efficaci, in grado di eliminare totalmente il gonfiore addominale. Quest’ultimi sono un vero e proprio toccasana per il proprio organismo. Scopriamoli, insieme, di seguito.

Addio gonfiore addominale: ecco i 5 alimenti perfetti per eliminarlo del tutto

Il gonfiore addominale è dovuto alla presenza di meteorismo nella pancia. Quest’ultimo riguarda molto spesso l’intestino. Le persone che soffrono della sindrome dell’intestino irritabile, tendono a sviluppare questo fastidio. Su questo incide tantissimo anche l’intolleranza ad alcuni alimenti come il glutine e il lattosio in particolare. Il gastroenterologo Joseph Salhab suggerisce 5 alimenti perfetti per eliminare questa condizione fastidiosa.

Ecco i 5 alimenti suggeriti dal gastroenterologo: