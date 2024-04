I 5 pezzi iconici che devi avere nell’armadio sono loro!

È impossibile non avere questi capi nel nostro armadio, il motivo? Sono dei capisaldi della moda che possono trasformare il nostro look. Eccoli!

La primavera è iniziata e l’estate si avvicina sempre di più. È giunto il momento di controllare il nostro armadio e verificare se abbiamo questi pezzi super iconici che ci permettono di avere un look sempre diverso in base all’occasione.

Sai che gli abbinamenti sono tutto nella moda? Se ti abbiamo incuriosito e vuoi vedere quali sono i pezzi che devi assolutamente avere, continua a leggere il nostro articolo e controlla bene nel tuo armadio se ci sono, altrimenti è giunto il momento di fare shopping e rimediare!

5 pezzi iconici che devi assolutamente avere

Giocare con la moda ci permette di stare bene e di mostrare tutti gli aspetti del nostro carattere. Vestirci e truccarci deve essere qualcosa che facciamo in primis per noi e per mostrare chi siamo al mondo. Aprendo l’armadio la mattina la scelta del nostro outfit è influenzata anche da come ci sentiamo.

Una cosa però è certa, dobbiamo assolutamente avere questi cinque pezzi nel nostro armadio. In questo modo potremmo realizzare mille abbigliamenti diversi per tantissime occasioni che possono andare dal lavoro, all’aperitivo con le amiche. Ma quali sono questi capi must have?

Come prima cosa partiamo ovviamente dai jeans. Ci sono mille modelli e colori che dobbiamo scegliere in base alla nostra fisicità e al nostro gusto personale ma non c’è capo più versatile di loro! Sono perfetti con una maglietta e delle sneakers, oppure con un top e delle scarpe con il tacco.

Vuoi mettere una giacca nera, perfetti anche per una cena se mettiamo una borsa gioiello! Impossibile che non si ci siano nel tuo armadio! Il secondo capo che devi avere è la maglietta bianca. Connubio perfetto insieme ai jeans ma non solo.

Un pantalone nero, una gonna, sono perfetti! Puoi personalizzare la maglietta aggiungendo una spilla particolare ed ecco che il tuo outfit diventa super personalizzato! Il terzo capo è una scarpa, ovvero quelle da ginnastica. Sono ottime anche sotto un completo pantalone per andare in ufficio e rendere tutto un po’ meno formale, sempre che l’occasione lo permetta.

Il quarto pezzo iconico del tuo armadio sono degli orecchini. Non puoi non averli e non dire che non hai i buchi, ci sono quelli a clip! Riescono ad incorniciare il nostro viso in modo incredibile e poi in base all’occasione d’uso puoi metterli più vistosi o meno. Ultimo capo, una giacca. È davvero versatile ed utilissima, specialmente adesso la mattina quando esci di casa o se devi andare a cena.

Non puoi non averne una nera ed una colorata, puoi realizzare davvero mille look differenti. Uno incredibile è con tutti e 5 i pezzi iconici che ti abbiamo appena elencato! Quindi controlla il tuo armadio e nel caso corri a fare subito shopping per rimediare.