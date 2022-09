Non comprare una maglietta nuova: basta un elastico, guarda cosa puoi fare con la tua T-shirt

Maglietta nuova? Non serve! Ecco il trucco geniale per riutilizzare la tua t-shirt bianca in maniera del tutto nuova e creativa! Scopri tutti i segreti del fashion in questa guida di stile targata CheDonna!

Nel fashion una delle caratteristiche più importanti è che tutto può avere una seconda vita. Una borsa vecchia, dei jeans usati, e perché no, una semplice e insipida t-shirt bianca può diventare il capo più particolare che possiedi nel tuo guardaroba. Se solo sai come fare! Scopri il trucco geniale per indossare la t-shirt bianca, e non te ne separerai più!

Volete sapere qual è una delle caratteristiche più belle della moda? La possibilità di poter creare tantissimi look differenti a partire da un solo capo.

Prendiamo ad esempio la t-shirt bianca. Semplice, sta bene a tutti, comoda e pratica da utilizzare e si può abbinare letteralmente con tutto.

Ma passiamo allo step successivo. Con la moda non è possibile solamente realizzare tantissimi look con gli stessi capi d’abbigliamento, ma è possibile trasformare i capi stessi facendoli diventare di super tendenza. A proposito, Moda vintage: i tesori da scovare nell’armadio delle nostre nonne da non farci sfuggire!

Ad esempio, come possiamo trasformare la nostra semplicissima t-shirt bianca in una maglietta nuova che sia particolare e di tendenza? Scopriamolo!

Vuoi una maglietta nuova? Non acquistarla! Ecco come realizzarla partendo da una semplice t-shirt bianca!

Riutilizzare un capo d’abbigliamento in modi diversi non è positivo solo dal punto di vista del fashion, ma anche dal punto di vista ambientale. Riuscire a dare nuova vita ai nostri vestiti significa non avere la necessità di acquistare e riuscire a diminuire la quantità di abiti che possediamo! Le basi per l’upcycling!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come trasformate una semplice t-shirt bianca in una maglietta nuova, partendo solo da un elastico di plastica:

prendete la vostra t-shirt bianca di cotone a mezze maniche e un elastico di plastica indossate la maglia e inserite all’interno le maniche , quasi a formare delle spalline facendola diventare canottiera una volta arrivati a questo punto stringete tutto il tessuto finale al lato destro come in un pugno e annodate l’elastico di plastica. il nodo che verrà fuori rigiratelo all’interno della maglietta. Avete appena creato un crop top se poi volete che la vostra t-shirt diventi più elegante passate all’interno dell’elastico un foulard di seta colorato e fate un fiocco!

Vi è piaciuto questo trucchetto?