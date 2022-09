Una notissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha di recente vinto l’ambito titolo di Miss Universo Italia e i fan sono comprensibilmente andati in brodo di giuggiole. Ecco di chi si tratta.

La nuova Miss Universo Italia la conosciamo tutti bene perché è stata uno dei volti più indimenticabili di Uomini e Donne. La sua bellezza incredibile, infatti, non può certo essere dimenticata e ha incantato tutto il pubblico, sia in studio che a casa. Avete capito di chi stiamo parlando?

Sono passati quattro anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, ma questa nota ex corteggiatrice è tornata alla ribalta vincendo il prestigioso titolo di Miss Universo Italia! Dopotutto sono in molti a credere che l’affascinante ex concorrente del noto dating show di Maria De Filippi sia stata la più bella in assoluto a prendere parte alla trasmissione. Voi cosa ne pensate?

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne vince Miss Universo Italia: titolo più che meritato!

Stiamo parlando della bellissima Virginia Stablum, ufficialmente Miss Universo Italia 2022!

Virginia ha partecipato al noto programma di Maria De Filippi (che ha di recente perso le staffe in studio), Uomini e Donne, quattro anni fa ma nessuno l’ha mai dimenticata. La “bellissima” del programma era stata scelta, all’epoca, da Nicolò Brigante, con cui è uscita dalla trasmissione felice e contenta per poi doversi ricredere sul suo conto solo poche settimane dopo. Poco dopo aver lasciato lo studio di Mediaset, infatti, i due si sono lasciati in malo modo, tanto da lanciarsi addosso parole non proprio carine dopo la rottura.

Insomma, che la passione ci sia stata è fuori da ogni dubbio, ma con il tempo sono rimasti solo astio e rancore (anche un’altra coppia di UeD è giunta al capolinea di recente). Per fortuna Virginia non si è fatta demoralizzare dalla fine della storia tormentata con Nicolò e ha presto voltato pagina con un nuovo amore, Vittorio, del quale poco si sa a parte il fatto che fa l’imprenditore.

La vittoria a Miss Universo l’ha resa la donna più felice del mondo, e l’ha spinta a comunicare tutta la sua felicità sul suo account Instagram: “Sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finale di Miss Universe e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo”. Quest’anno, infatti, a differenza dalle altre edizioni, hanno potuto partecipare non solo donne nubili ma anche donne sposate, con figli, e addirittura in dolce attesa. Un importante traguardo per tutte le donne!