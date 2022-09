Ciglia più lunghe in 2 minuti! Funziona davvero, finalmente potrai dire addio alle extension!

Non hai più bisogno delle extension: segui questi consigli per ottenere delle ciglia più lunghe e meno grumose.

Ormai i social riescono a regalarci, spesso e volentieri, dei preziosi consigli, soprattutto quando si tratta di make up e anche stavolta non hanno deluso.

Nell’ultimo periodo TikTok è in grado di sfornare dei video molto utili e interessanti sui modi in cui possiamo migliorare la nostra beauty routine. Stavolta vogliamo parlarti di ciglia. In particolare, abbiamo deciso di focalizzarci sul metodo migliore in cui si dovrebbe applicare il mascara.

Come applicare il mascara per ottenere della ciglia lunghe e voluminose

Molte di noi le hanno provate tutte. C’è chi si è buttata sulle extension, c’è invece chi si è dilettata con la laminazione, ma c’è sempre un prodotto che noi tutte abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita: il mascara.

Anche se ci sono pareri contrastanti sul suo utilizzo, oggi vogliamo concentrarci sul metodo di applicazione. Ognuna di noi ha un modo differente di approcciarsi alle ciglia, ma negli ultimi giorni ha fatto il giro del web un video, che ha lasciato a bocca aperta gli utenti. La clip, pubblicata da @sarajadeee mostra come andrebbe usato il mascara per ottenere delle ciglia più lunghe e voluminose e senza correre il rischio di ritrovarsi con dei grumi. Questi ultimi infatti, possono rovinare il risultato finale. Sarebbe proprio un peccato, considerato il tempo che impieghiamo solitamente nella nostra routine make up.

Ma analizziamo passo dopo passo il procedimento che la ragazza ha mostrato nel video che ha condiviso su TikTok. Come prima cosa, Sara fa uso del piegaciglia e per un risultato ottimale, suggerisce di non premere sulle ciglia una sola volta, bensì di ripetere l’operazione almeno 3/4 volte. A questo punto si procede con la scelta del mascara. Secondo l’utente, meglio optare per un mascara waterproof, che anche secondo il parere degli esperti, si rivela spesso l’opzione migliore.

Infatti, quest’ultimo non solo potrà offrirti volume e allungamento, ma sarà in grado di regalarti maggiore densità. Sara sconsiglia di applicare il prodotto partendo dalle radici. Invece, il modo giusto di procedere è quello di chiudere l’occhio e applicare il prodotto solamente sulle punte. Fatto ciò, non ti resta che procedere applicando un secondo strato. Fidati, noterai subito la differenza!