Le registrazioni per la nuova stagione di Uomini e Donne sono da poco cominciate e pare Maria abbia già perso le staffe a causa del comportamento poco consono di una delle coppie più discusse dello show. Ecco di chi si tratta.

Al via a breve le nuovissime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, come sempre ospitate da Canale 5 e condotte dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. Nonostante le registrazioni del programma siano cominciate da poco tempo, pare che una famosissima (ex) coppia del dating show abbia già trovato il modo per fare parlare di sé. E Maria è stata costretta a intervenire per mettere un freno ai continui punzecchiamenti tra i due…

Uomini e Donne sta per tornare in TV (il prossimo 19 settembre), per la gioia dei fedelissimi fan, ma le registrazioni sono già cominciate e secondo alcuni rumors pare siano già moltissime le novità. Innanzitutto a fare discutere è stata l’assenza di Biagio, al quale Maria de Filippi avrebbe negato il ritorno. Questo a causa di alcuni comportamenti giudicati inappropriati (come il continuo tentativi di sponsorizzare la sua azienda durante le puntate). In secondo luogo a catturare l’attenzione dei fan è stato l’incontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che non hanno perso l’occasione per rimbrottarsi a vicenda. E Maria è proprio dovuta intervenire…

Uomini e Donne, Maria perde le staffe: gelo in studio

Pare che alla conduttrice di Uomini e Donne Maria De Filippi il comportamento litigioso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sia proprio andato giù. Dopo l’ennesimo scontro, la conduttrice ha infatti ritenuto opportuno intervenire per porre fine ai continui punzecchiamenti (che erano iniziati già l’anno scorso).

La ragione che ha spinto Maria, di solito molto calma e placida (tranne in alcune occasioni), a intervenire è stato il comportamento infantile dei due concorrenti del trono Over. Quasi a volersi indispettire a vicenda, infatti, Riccardo avrebbe dichiarato apertamente di voler corteggiare la giovane Federica, la nuova tronista del programma. Per tutta risposta Ida ha dichiarato di avere l’intenzione di riallacciare i rapporti con Alessandro, con il quale aveva già provato in passato a costruire una relazione, senza riuscirci. A questo punto Maria non ce l’ha fatta più ed è intervenuta, rimproverando entrambi di comportarsi come due ragazzini che giocano a farsi ingelosire. Insomma, una vera figuraccia per Ida e Riccardo, che hanno passato le vacanze estive l’uno ben lontano dall’altra. Ci sarà mai un ritorno di fiamma tra i due? Per ora sembra ancora esserci molto risentimento…