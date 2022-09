Uomini e Donne, crisi nera per le coppie: dopo Teresa e Salvatore, doppio addio

Crisi nera per le coppie di Uomini e Donne: dopo Teresa e Salvatore, un’altra coppia storica si rompe tra i veleni e un’altra va in crisi.

Non è un momento felice per molte coppie nate nello studio di Uomini e donne. Il 2022 si conferma così come l’anno nero per le coppie famose tra le quali ci sono stati tanti addio. La crisi ha così colpito anche tre coppie nate nello studio del dating show di Maria De Filippi che torna in onda da martedì 20 settembre.

Per due coppie c’è già stato l’addio mentre una terza coppia, nata nella scorsa stagione del programma, sarebbe entrata in crisi al punto che lei avrebbe lasciato la casa in cui vivevano a Roma e sarebbe tornata a Milano.

Uomini e Donne: Teresa e Salvatore, Eugenio e Francesca, Ciprian e Nicole. Le coppie scoppiano

Anche i grandi amori possono finire. La prova arriva direttamente da Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio, ma anche da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio del programma di Maria De Filippi non si sono più lasciati. Almeno fino ad oggi. La coppia, infatti, si è detta addio dopo nove anni e due figli.

“Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato”, le parole di Eugenio.

Francesca ha poi replicato confermando la fine della storia e chiedendo rispetto per un amore finito che ha portato alla nascita di due bambini.

Sarebbe finita, inoltre, anche la storia tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma Teresa, su Instagram, attraverso un video pubblicato tra le sue storie, ha detto: “Io sono stata malissimo, ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa. Detto questo, sono convinta – in base a quello che ho passato e ho vissuto – che i problemi gravi della vita sono altri. Penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla. E quindi sempre forza e coraggio, bisogna sempre rialzarsi. I dispiaceri nella vita li abbiamo tutti, ma diamo il giusto peso alle cose”

Sarebbero in crisi, infine, Andrea Nicole e Ciprian. I due, al momento, non sarebbero più conviventi e lei sarebbe tornata a vivere a Milano.