Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato? La verità svelata a Verissimo

Durante la sua ultima apparizione a Verissimo, Gabriel Garko ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita sentimentale che, si sa, è sempre stata molto movimentata…

Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato? L’attore, solo un anno fa, aveva dichiarato di essere fidanzato con Mattia Emme e aveva anche ammesso, con grande gioia dei fan, di essere pronto a diventare papà. Un periodo di grande felicità per lui, purtroppo interrottosi molto presto. La storia con Emme, infatti, è già finita. Ma c’è una nuova fiamma all’orizzonte? Ecco cosa ha rivelato l’attore.

A distanza di un anno, il Gabriel Garko che si è presentato negli studi Mediaset per conversare con Silvia Toffanin è apparso molto felice e in pace con se stesso, nonostante la fine del suo rapporto d’amore con Mattia Emme. Un nuovo inizio per l’attore, che non ha mai fatto dipendere da nessun uomo la sua felicità, conquistata passo dopo passo con il passare degli anni. Ora è pronto a cominciare una nuova storia d’amore? Ecco tutta la verità sul suo conto.

Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato? L’attore a ruota libera a Verissimo da Silvia Toffanin

Nello studio di Verissimo, Garko (che vedremo di nuovo, presto, al cinema) ha rivelato che al momento non ha in piedi nessuna storia d’amore e che si ritiene felicemente single.

“No, non sono fidanzato, in questo momento sono single. Sì ti avevo detto che ero fidanzato e felice. Adesso sono comunque felice, ma non accompagnato. La serenità l’ho trovata anche da solo”, ha ammesso Garko (il cui coming out ha fatto discutere molte persone), con il sorriso sul volto. “Quando stai bene da solo dopo puoi ritornare ad amare qualcuno. Nella vita ho avuto storie importanti e mi sono innamorato più volte. Non rinnego nulla di quello che è stato il passato“.

Garko ha anche specificato quello che cerca ora, alla sua età, in un uomo: “Arrivato a un certo punto innamorarsi diventa più difficile. Perdi la facilità degli anni passati. Ora quando cerco una persona al mio fianco la cerco per motivi precisi. Non mi interessa solo il fattore estetico. Sono importanti tante altre cose. Gli occhi vogliono la propria parta, ma serve altro”. Insomma, una sicurezza conquistata con l’esperienza e con tante delusioni, che però lo hanno reso un uomo più forte e maturo.