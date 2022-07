Gabriel Garko al settimo cielo: ora è tutto vero

Cresce la trepidazione sulle ultime novità che riguardano l’attore Gabriel Garko, i fan sono in fermento per la notizia.

Uno degli attori italiani più amati, Gabriel Garko, continua ad essere sulla cresta dell’onda. Bellissimo e statuario, ha fatto del suo fascino un marchio di fabbrica, imponendosi come volto delle più amate fiction tv. Nato all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, è stato un modello ed ha ottenuto il titolo de Il più bello d’Italia nel 1991.

Dopo le prime comparsate in programmi e fotoromanzi, inizia la sua vera e propria carriera, che lo ha portato a successi memorabili come il film Le fate ignoranti e le serie Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Negli ultimi anni poi, anche la svolta nella vita privata. Dopo love story (presumibilmente false come rivelato in seguito) con volti noti come Manuela Arcuri, Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, Garko ha fatto il suo coming out di fronte a milioni di italiani durante una puntata del GF Vip del 2020.

Ora però, si pensa al futuro professionale e sembra proprio che Gabriel abbia in serbo delle bellissime novità per i fan. Stando alle prime indiscrezioni, TvBlog sarebbe pronto a confermare con quasi totale sicurezza che l’attore italiano farà parte del prossimo cast di Ballando con le Stelle. Ma non è tutto.

Garko nel nuovo film di Boldi, la rivelazione entusiasma i fan

Ebbene sì, pare proprio che Milly Carlucci sia riuscita a mettere le grinfie sul bel Gabriel, dopo la partecipazione come “Ballerino per una notte” nella scorsa edizione. Ma mentre cresce la curiosità sul comunicato ufficiale, arriva un’altra notizia che riguarda il cinema.

É stato il collega Massimo Boldi a lanciare la news in una recente intervista a Fanpage. Pare proprio che il prossimo Natale tornerà nelle sale con un bel cinepattone dal nome “Vacanze in famiglia“, per la regia di Neri Parenti. Le riprese sarebbero già in corso e quasi giunte al termine, come ha raccontato Cipollino: “Mi auguro di finire quest’estate Vacanze in famiglia, il nuovo film di Neri Parenti di Natale. Ci sarà con me Gabriel Garko, una bella sorpresa e sarà pazzesco“.

Potremmo vedere Garko in due vesti del tutto nuove e sorprendenti insomma, quelle di ballerino e per l’appunto di attore probabilmente comico. Nel frattempo in queste ore spuntano nelle stories del profilo ufficiale Instagram dell’attore tantissimi momenti tratti dai suoi festeggiamenti in grande stile. Gabriel ha spento le sue 50 candeline lo scorso 14 luglio e l’evento ha unito amici e affetti più cari presso il Palazzo Brancaccio di Roma. Lui, più smagliante che mai, ha indossato un completo di pantalone e maglia traforata bianchi firmati John Richmond. Per celebrarlo, ben 800 invitati.