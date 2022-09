Prof di Amici sotto attacco: la sua reazione lascia tutti a bocca aperta

Il popolo del web si scatena contro uno dei professori di Amici dopo la prima puntata, la sua reazione lascia tutti a bocca aperta: cosa ha fatto.

Amici è tornato con l’edizione 22 nel palinsesto di Mediaset e l’atmosfera si è da subito riscaldata. Durante la prima puntata del pomeridiano Maria De Filippi ha giocato le prime carte vincenti, con ospiti in studio del calibro di Can Yaman a fare da “portafortuna” per i nuovi allievi, in ansia e pronti a giocarsi il tutto per tutto. La classe di Amici 22 si è così delineata, con la proclamazione di cantanti e ballerini.

A rivestire i ruoli di coach quest’anno vecchie presenze, graditi ritorni e nuovi volti, che hanno anch’essi fatto il loro debutto in una stagione tutta nuova e partita alla grande. Dietro alle cattedre di canto hanno sfilato Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, che torna in casa del Biscione dopo la sua liason professionale con la Rai. Dietro quelle di ballo, invece, torna Raimondo Todaro, rimane stabile la storica maestra Celentano mentre si aggiunge Emanuel Lo.

Con un particolare meccanismo i prof si sono trovati, così, a scegliere con l’audizione finale gli allievi che ritenevano adatti ad occupare un banco. Proprio Emanuel Lo, però, al contrario di Todaro, si è mostrato molto più “tirato” nelle scelte, ponendo spesso la motivazione che il giovane candidato “non era ciò che aveva in mente“. Gli svariati “No” del coach hanno scatenato, così, un’immediata reazione sui social, a cui lui ha risposto in modo inaspettato.

Valanga di Tweet su Lo, il suo gesto spiazza

Le diverse riserve mostrate nei confronti dei candidati al banco di danza da parte di Emanuel Lo, hanno provocato una serie di meme su Twitter che non sono passati inosservati. “Io che aspetto che Emanuel Lo scelga il suo primo ballerino“, si legge insieme alla foto di uno scheletro in posa relax. “Ma Emanuel Lo esattamente ha capito che deve dare il banco a qualcuno?“, scrive qualcun altro ironicamente.

“Aspettando che Emanuel Lo dia un banco“, commenta ancora qualcuno insieme ad una Barbara D’Urso che sbatte gli occhi freneticamente. Insomma una vera e propria valanga di reazioni al comportamento del prof durante le audizioni finali di Amici, in cui ha sorpreso una speciale presenza. L’ironia più grande e inaspettata, però, è stata probabilmente proprio quella espressa dal protagonista di tanto clamore mediatico. Lo stesso coach ha, infatti, risposto alle velate polemiche dei social ripubblicando i contenuti più arguti e divertenti dal suo profilo ufficiale e lasciando anche qualche like qua e là.

Insomma, un vero e proprio tripudio di sarcasmo che, non è ben chiaro però, che origine abbia. Si tratta di una mossa atta a dimostrare un estremo umorismo che non gli fa “prendere a male” nessuno dei commenti giunti nei suoi confronti? O una strategia mediatica volta a coinvolgere il pubblico con simpatia e, dunque, avvicinare ancor di più al suo personaggio? Questo ancora non è ben chiaro, ma quel che è certo e che il coreografo sta già facendo parlare molto di sé.