Ti bastano solo pochi minuti e i tuoi jeans ti calzeranno a pennello: altro che sartoria!

Risparmia i soldi della sartoria, con questo trucco semplicissimo riuscirai a sistemare i jeans a pennello. Risparmi un botto!

A volte si comprano dei jeans che all’apparenza ci sembra ci calzino a pennello ma poi invece si rivelano essere troppo larghi. In questo caso infatti bisognerà restringerli in modo tale che possano stare comodi sui fianchi e non larghi. Il problema infatti è tutto nel fatto che qualora i nostri fianchi sono più stretti non si riesce a non fare cadere i jeans.

Questi infatti non trovando alcun appoggio tendono a scivolarci di dosso. Ovviamente si possono utilizzare le cinture. Ma queste a volte risultano più essere antiestetiche che si aiuto. Questo succede perché alcuni tipi di jeans con la cintura creano un effetto triangolare che non giova assolutamente al nostro aspetto.

Proprio per evitare quindi ogni problema si tende a ricorrere subito ad una sartoria per fare degli aggiusti. Questo ovviamente è giustissimo. Ma cosa accade però quando magari non si ha la possibilità o la disponibilità di ricorrere alla sartoria? Magari si parla di un paio di jeans che non sono nemmeno costosi, ma semplicemente ci siamo affezionati. Magari li abbiamo provati e ce ne siamo innamorati salvo poi capire che non ci andavano, poiché erano troppo larghi.

Ebbene in questo caso ci viene incontro un aiuto davvero molto semplice. Con ago e filo riuscirai a renderli perfetti. Prova subito!

Jeans troppo larghi? Con questo trucco risolvi e risparmi soldi!

Quando si tratta di consigli per la gestione parsimoniosa delle proprie spese, qui puoi trovare davvero molteplici consigli che ti possano essere di aiuto. Uno di questi, che riguarda proprio ciò, ti sarà estremamente di aiuto. Per quanto riguarda i jeans invece ti conviene fare così.

Armati di ago e filo. Prendi il paio di jeans e girali alla rovescia. Sul lato centrale che si appoggia al centro bisognerà lavorare per restringere i jeans. La prima cosa che bisogna fare è disegnare un triangolo la cui base siano i centimetri che i jeans deve perdere per poter andare più comodi su di te. I lati poi devono puntare in basso ed essere proporzionati ai centimetri della base. A questo punto il triangolo va diviso nelle sue due metà per l’altezza del triangolo stesso.

Questi due triangoli che si andranno a formare bisognerà poi creare una cucitura che vada da un punto all’altro del triangolo che si è formato a destra. Stessa cosa per quello che si è formato a sinistra. In pratica come se si stessero creando le strutture dei lacci da scarpa su entrambi i triangoli che hai formato dividendo il primo.

A questo punto proprio come per i lacci non dovrai fare altro che stringere per bene e poi annodare dall’interno. Facendo in questo modo nessuno noterà i segni della cucitura. Un ulteriore metodo sarebbe poi quello di tagliare i triangolini che si sono formati e lasciare solamente il pezzo centrale, la strisciolina passa cintura, e cucire le estremità rimaste con la strisciolina.

Questi metodi non sono così complicati e permetteranno di risparmiare molti soldi. Basta solo un tocco di pazienza!