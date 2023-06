Nuovo allarme dall’agenzia delle entrate: fai attenzione a questa email, è pericoloso!

Se ti è arrivata una email in questo modo potrebbe essere un virus. Devi assolutamente sapere che cosa fare!

La nostra è una epoca costituita da internet, tecnologie digitali ed ad oggi anche quelle virtuali. Siamo in piena ipertecnologia ed è ovvio che la maggior parte dei nostri servizi vengano messi a disposizione nella loro versione digitale.

Proprio per questo molto spesso si genera tantissima confusione a tal proposito ed una email della banca reale viene scambiata per un virus mentre il virus per una email reale. Per questo motivo bisogna assolutamente fare attenzione ad alcuni dettagli per riuscire a comprendere quando si tratta di tentativi di truffa e quando invece sono email reali.

Non ci si può dare di certo tutte le colpe. In alcuni casi i dettagli da dover notare sono davvero minuziosi e se non si presta la giusta attenzione passano assolutamente in secondo piano ed è normale che si cada in questi tranelli. La conoscenza però è l’arma più efficace di tutte e proprio per questo è utile sapere che cosa bisogna fare. Esistono molteplici tipi di minacce in tal senso, dal furto di identità, passando per il phishing fino alle vere e proprie minacce online.

Il tutto potrebbe avere origine propriamente da quella email a cui non si è prestata attenzione. Segui questi consigli e vedrai che ne varrà assolutamente la pena!

Se questa email contiene questi dettagli, vogliono truffarti!

Ci sono molteplici consigli che bisogna seguire per evitare di subire una fregatura online. Ci sono molteplici meccanismi che possono proteggerti online, ma solo il tuo occhio esperto può aiutarti a fare la scelta giusta. Qui inoltre troverai un ulteriore consiglio davvero molto importante.

Il tutto riguarda il dover tenere sotto controllo le email che ti arrivano. Quando ti arriva una email bisogna innanzitutto guardare al mittente. Chi ha inviato questa email? Se è un indirizzo email che conosciamo allora bisogna solamente fare attenzione a se magari cambia giusto qualche carattere dell’indirizzo. Un inganno può essere fatto anche da chi meno ce lo possiamo aspettare.

Se l’indirizzo email è sconosciuto allora bisogna vedere bene a cosa c’è dopo e prima della “@”. Se prima della @ ci sono numeri e lettere senza alcun senso logico allora non si può essere certi che sia una email corretta e non un tentativo di truffa. Allo stesso modo dopo la @ bisogna sempre vedere che cosa c’è scritto. Copiando ed incollano questo tratto su internet si può poi sapere a chi appartiene quell’indirizzo.

Un aspetto molto importante da tenere in considerazione è poi il contenuto in relazione ai destinatari. Se l’email ci dice magari qualcosa di inerente alla nostra persona, come ad esempio che c’è un tentativo di truffa in corso e cliccando sul link saremo al sicuro, fornendo magari dettagli generici che riguardano noi e poi nei destinatari, magari anche in copia carbone, vediamo che ci sono molteplici indirizzi, allora capiremo che non è del tutto corretta l’email. In ogni caso con questi accorgimenti è possibile capire in che modo muoversi.

I tentativi di truffa su internet sono davvero molteplici. Le attenzioni non sono mai troppe. In ogni caso se sono email della banca conviene sempre chiedere prima alla filiale online se esse sono veritiere!