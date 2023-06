Caldo in arrivo, voglia di ghiacciolo! Portalo sulle unghie con la nail art più colorata dell’estate, la fai a casa tua

É il momento di accogliere la stagione calda con una ventata di freschezza sulle mani: le unghie ghiacciolo sono l’idea giusta, le amerai

La stagione calda si è aperta ufficialmente. Dopo un lungo inverno grigio e piovoso, si può godere finalmente dei tanto attesi raggi del sole, che portano immediatamente alla mente le spiagge assolate. Uno spirito vacanziero inizia ad aleggiare, immaginando le mete delle prossime ferie. L’aria di cambiamento ovviamente, si riflette anche nel look, che passa dall’abbigliamento, come anche dal make-up e dai capelli.

Nono sono da meno neppure le unghie, che possono in questo periodo abbandonare la formalità che generalmente è richiesta al lavoro o nella quotidianità. Ci si può concedere di giocare con i colori accesi e vivaci dell’arcobaleno, tornati più che mai di tendenza nell’estate 2023. Le possibilità di abbinarli sulle unghie sono tantissime, ma cosa fare quando l’estetista è in vacanza? I mesi della stagione estiva sono sempre un po’ critici per chi proprio non riesce a fare a meno di avere mani sempre al top.

Ma non è il caso di disperare, perché grazie ai consigli provenienti dal web, si può approfittare per riscoprire il divertimento della manicure casalinga. Il fai-da-te non è mai stato così divertente, soprattutto quando si possono tirare fuori dal cassetto gli smalti delle nuances più sfrontate, facendoli diventare in semplici passi una vera opera d’arte. E quale può essere l’ispirazione per l’estate, se non un freschissimo (e coloratissimo) ghiacciolo?

Freschezza e colori con la nail art ghiacciolo in estate: scopri come realizzarla in un attimo

Negli ultimi anni il mondo della nail art è diventato sempre più professionale. Ciò non toglie però, che quando l’esperta di fiducia si starà godendo un po’ di ferie al mare, non si possano riprendere i semplicissimi smalti per divertirsi un po’ a cambiare look. Il trend del momento sono i colori caldi, che spaziano dal beige all’arancione fino al giallo. Come non pensare dunque, ad un dolce ghiacciolo rinfrescante che compare sulle mani in tutta la sua bellezza?

Il canale “lightslacquer” di TikTok ha mostrato la sua guida semplice e veloce per ottenere una manicure perfetta per il periodo estivo. L’idea si basa sul french rivisitato in chiave moderna con un doppio colore sull’unghia in effetto color block. L’abbinamento delle nuances scelte dunque, deve essere forte ed evidente affinché il risultato sia migliore, ma si può scegliere di reinterpretare la nail art secondo i propri gusti. Nessun limite alla fantasia dunque, trasformando il ghiacciolo in un celeste e blu, o in un rosa e fucsia e perché no, in un giallo e verde.

Il primo step sarà quello di scegliere due colori e dipingere ogni unghia di uno diverso, alternandole tra loro. Una volta fatto ciò si dovrà poi passare a tracciare la linea guida per la lunetta del french. Per farlo più facilmente, si potrà disegnare una linea con un pennellino per nail art, per poi riempire lo spazio della punta. Il colore naturalmente, dovrà essere anche in questo caso alternato rispetto al primo che è stato scelto. Una passata di top coat lucido e via! Delle bellissime unghie tutte da mangiare sono pronte a colorare la vostra estate (e senza nessun rischio che si sciolgano).