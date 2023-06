Unghia spezzata in estate e niente estetista? Niente paura, l’idea perfetta per risolvere con stile

Accade sempre quando non dovrebbe, l’unghia di spezza e l’appuntamento dall’estetista è ancora lontano: con questa tecnica torni in un attimo ad avere una nail art da sogno.

C’è di della manicure ha fatto una vera passione. Grazie al diffondersi delle tecniche di nail art sempre più moderne, la decorazione delle unghie ha preso piede rendendo possibile per tutte il sogno di sfoggiare mani sempre perfette. C’è chi non riesce più a pensare di farne a meno, soprattutto quando si tratta di partecipare a grandi eventi e cerimonie o quando si ha in vista un appuntamento importante.

Eppure l’imprevisto si verifica sempre proprio nel momento sbagliato. Quanto può essere fastidioso ritrovarsi con un’unghia spezzata? Quando accade nella testa passa davvero di tutto, soprattutto perché spesso può essere molto doloroso. Una piccola sventura di bellezza che può avvenire per diversi motivi. Il più delle volte, per l’impatto con un mobile o con un oggetto.

Ma di frequente, a facilitare questa spiacevole situazione è lo staccarsi del gel o del semipermanente. Quando la nail art precedentemente realizzata si avvia alla sua scadenza, essa inizia a non aderire più, sollevandosi pian piano dal letto dell’unghia. Essendo le punte più sottili e deboli, tendono in molti casi a non reggere lo stress, cedendo ad un’inevitabile rottura. Ma come risolvere in modo immediato? Non c’è bisogno di attendere il prossimo appuntamento, la soluzione è dietro l’angolo (ed è anche molto glamour).

Scegli la via più semplice per riparare l’unghia spezzata: il metodo veloce per un risultato pazzesco

Nonostante si decida di affidare completamente la bellezza delle proprie mani al sapiente lavoro di una nail artist, il classico fai-da-te a volte può essere la vera salvezza. Specialmente durante l’estate, quando un imprevisto che si verifica magari in vacanza o mentre l’estetista è in ferie può essere una vera disdetta. Se l’unghia si è irrimediabilmente spezzata e aspettare l’appuntamento successivo diventa impensabile, non ci si deve rassegnare ad andare in giro con un antiestetico dito diverso dagli altri. Tutto ciò che c’è da fare è tenere a portata di mano un piccolo “kit di salvezza” e la giusta idea.

Come mostra il canale TikTok “ilysmnails”, quando l’unghia si rompe resta una sola cosa da fare: procedere ad un “restauro” facile e glamour. Con un pennellino si stenderà uno strato di gel base su tutta l’unghia. Si prenderà poi una scatolina dei propri glitter preferiti. Si può spaziare tra infinite varietà di modelli e colori, tra cui coriandoli, lustrini forme di ogni tipo. Sarà sufficiente quindi, intingere l’unghia intera nella scatolina facendo in modo che i glitter la coprano interamente.

Con il dito si dovrà premere bene le decorazioni sull’unghia per farle aderire al gel base, eliminando delicatamente gli eccessi. Infine, uno strato abbondante di gel lucido, da far catalizzare poi in lampada UV. Difficile portarsene una sempre appresso per l’eventualità, penserete. Non così tanto, considerando che online è possibile acquistarne a pochi euro anche di minuscole, grandi appena quanto un solo dito. Due gel e un po’ di brillantini magici sono gli alleati da tenere sempre in valigia per tirare un sospiro di sollievo in ogni occasione. Mani favolose in un minuto! E nessuno si accorgerà della disavventura.