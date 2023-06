Ti basta un unico sapone per pulire tutta casa e risparmiare. L’effetto sarà unico!

Lo sapevi che per le pulizie di casa ti serve un solo sapone? Insieme ad altri ingredienti naturali farà la differenza.

Pulire casa è un gesto prezioso sia per il benessere personale che per quello di tutta la famiglia. Inoltre, rappresenta un modo per prendersi cura di ciò che più sta a cuore.

Farlo, però, porta spesso e volentieri a spendere tempo e denaro, e quest’ultimo per prodotti che, tra le altre cose, non sono sempre benefici per la salute.

Per fortuna ci sono però delle eccezioni davvero importanti ed una tra queste è quella data dal sapone di Marsiglia. Un prodotto davvero unico che se preso al naturale (e quindi senza aggiunte chimiche di alcun tipo) può rivelarsi estremamente adatto alle pulizie dell’ambiente domestico (e non solo).

Dopo aver visto come usare il condizionatore per dire addio al caldo risparmiando, oggi ti sveleremo come pulire casa in modo ecologico ed economico grazie al sapone di Marsiglia.

Usa il sapone di Marsiglia così. Risparmierai più di quanto immagini

Il sapone di Marsiglia è un prodotto naturale che viene spesso usato per il bucato ma che ha anche altri scopi. Imparandone tutti i segreti si può infatti utilizzare per pulire casa in modo semplice ed economico. Versatile come pochi altri prodotti è infatti in grado di pulire, sbiancare, lucidare, sgrassare e profumare diverse superfici. E

tutto usando un solo sapone che, da solo, saprà fare la differenza. Qualche esempio?

Il sapone di Marsiglia si rivela particolarmente indicato per pulire pavimenti di ogni tipo e che vanno dal legno al cotto. Che lo si acquisti già liquido o che si scelga di scioglierlo si rivela sempre la scelta perfetta. Inoltre con l’aggiunta di un po’ di bicarbonato può sbiancare al meglio le superfici di casa. Se insieme all’aceto, invece, è in grado di eliminare gli aloni dalle piastrelle di bagno e cucina e riesce persino a sgrassare quelle più sporche. Il tutto senza inquinare e profumando l’ambiente di casa. Ovviamente si rivela anche un buon prodotto per pulire pianti e pentole incrostate e per farlo lo si può usare sia da solo che con aggiunta di limone.

Questo sapone, sia da solo che in combo con ingredienti naturali e altrettanto economici si rivela quindi il miglior alleato per le pulizie di casa e per un ambiente che risulterà più pulito e profumato che mai. Il tutto con la consapevolezza di agire pensando al benessere dei propri cari e risparmiando molto su tutti quei detersivi che oltre a prendere spazio in casa gravano sull’ambiente. Una scelta sicuramente da provare e che una volta messa a punto amerai al punto da non volervi più rinunciare.