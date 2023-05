Il ‘color block’ svolterà le tue unghie in estate: le ispirazioni più vivaci nella nail art, sarai accecante

La manicure si colora di nuances accese ed eccentriche, che unite insieme formano un mix perfetto: lo stile ‘color block’ è la tendenza nails che stupirà nella prossima stagione, le ispirazioni.

Quando l’estate si fa sempre più vicina, il look risente di una voglia di novità. Un clima di allegria e leggerezza che si riempie di colori, proprio quelli che la natura finalmente risveglia. Anche le unghie come sempre, seguono questa scia, trasformandosi in un tripudio di nuances piene di vita e di fantasie.

Per il periodo più caldo dunque, ci si può concedere finalmente di accantonare la noia delle manicure più classiche, basate su toni nude, in favore di eccentricità e vivacità. Non vi siete mai sentite tanto coraggiose da provare abbinamenti inusuali e appariscenti? É arrivato il momento di farlo, visto che le tendenze parlano molto chiaro. Assisteremo nella prossima estate allo spopolare della tendenza ‘color block‘, che donerà alle mani delle vibes mai sperimentate prima.

Per tradurre questo noto accostamento di colori accesi in una nail art, le possibilità sono tante. Attingendo alle più brave e seguite nail artist del web, è possibile scoprire quali sono le ispirazioni più geniali. Unghie alternate, fasce di colore, finto french e macchie astratte, queste saranno le idee che lasceranno tutti a bocca aperta e faranno gridare: “voglia di color block!”.

Forme e nuances, tutte le idee più cool per il ‘color block’ sulle unghie

Molto spesso, quando ci si reca dalla nail artist di fiducia per l’appuntamento, ci si domanda quale colore scegliere. Una decisione che verte generalmente, su uno di quelli che meglio si abbina ai propri outfit o a quelli che si ha intenzione di indossare nel prossimo futuro. E se fosse possibile metterne più di uno insieme? La nail art ‘color block‘, oltre che vivace e di grande effetto, è anche molto furba. Permette infatti, diverse tonalità, anche in contrasto tra loro (anzi meglio), per un effetto shocking. Il vantaggio è che si sposerà alla perfezione con l’abbigliamento di uno o dell’altro colore. Dalla rete le ispirazioni imperdibili per la prossima estate.

Forti, visibili e decisamente…fluo! Quale migliore stagione dell’estate per tirare fuori dall’armadio queste nuance che non passano inosservate? L’idea in questo caso, è di lasciarne alcune in tinta unita, spostando invece il gioco di color block soltanto sulle altre. Un effetto di forme a scacchi può creare un mix davvero esplosivo. Per vere coraggiose.

Applicare il color block alla nail art, non vuol dire obbligatoriamente osare con tinte esageratamente vibranti. In questa versione è proposto un bellissimo gioco di nuances pastello, che si incontrano delicatamente in contrasti visibili ma dolci. Il rosa, il viola, il celeste e il fucsia, formano un effetto di maxi-french creato attraverso linee curve parallele, che partono dalla punta dell’unghia e arrivano fino alle cuticole. Tutte da imitare.

Potremmo definire questa versione ‘soft‘, visto che il color block, pur sempre ben evidente, è ammorbidito dalle nuances scelte per la nail art. Un verde chiaro o scuro ad esempio, si prestano alla perfezione ad essere abbinati ad un rosa pesca. Un accostamento che crea un contrasto protagonista della manicure, ma pur sempre poco eccentrico. Perfetto per il clima estivo e per le cerimonie, darà un tocco di vita alle mani in modo più discreto. Il dettaglio è una decorazione di stampo “botanical“, in piena tendenza con l’estetica moderna.

Unghie colorate ma non troppo aggressive? L’idea giusta è sperimentare con linee astratte. Anche una semplicissima base neutra color nude e opaca, può essere impreziosita con dei disegni curvi e personalizzati, che diventano protagonisti della scena. Le vibes che stavate cercando per sorprendere in estate sono queste.

Spazio alla fantasia, infine, per il french color block. Abbandoniamo l’idea della classica ‘lunetta bianca’, perché in quest’estate ne vedremo letteralmente di tutti i colori. Su una base di una nuance pastello, possono comparire effetti di doppio o triplo colore in contrasto, che formano dei blocchi visivi divertenti e originali. Le combinazioni sono infinite, non vi resta che liberare la vostra voglia di colore!