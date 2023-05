Metti il trucco sulle unghie e guarda che risultato: l’incredibile ‘hack’ di TikTok cambierà la tua nail art per sempre

É il momento di regalarsi una nail art davvero speciale a prova di professioniste: il segreto che è diventato virale sui social è davvero assurdo, bisogna “truccare” le unghie, il risultato pazzesco.

Sempre più persone ogni giorno si cimentano nell’arte della decorazione unghie. Un settore che negli ultimi 10 anni è diventato sempre più specializzato, spaziando tra prodotti all’avanguardia e tecniche sempre più innovative. Oltre che essere una professione però, è anche una gioia per tante appassionate, che scoprono il divertimento di realizzare la propria manicure in casa propria.

I pro e i contro ci sono sempre. É chiaro che, come molte potranno pensare, il risultato ottenuto con una seduta dalla nail artist di fiducia sarà molto più accurato. Ma dalla sua, il fai-da-te in ambito nails offre tanti vantaggi. Non soltanto quello di lasciare libera la creatività, ma anche e soprattutto quello di salvaguardare il portafoglio dai costosissimi trattamenti.

A contribuire a questa ritrovata voglia di “fatto in casa”, è naturalmente il mondo dei social, dove gli ‘hacks‘ più popolari viaggiano alla velocità della luce. Ce n’è uno in particolare che negli ultimi tempi è diventato incredibilmente virale. Si tratta di un’idea davvero semplicissima e geniale per ottenere un particolarissimo effetto sfumato sulle unghie. Nessuna assurda opera d’arte a prova di pittrici e nessun dispendioso prodotto appena lanciato sul mercato. Tutto ciò che vi occorre è…il trucco!

Prova l’ombretto sulle unghie: con il trucco del web ottieni la manicure più cool dell’estate

Capita a tutte di ritrovarsi almeno per un periodo con le mani spoglie da nail art professionali. É proprio quello il momento in cui ci si chiede come poter rimediare in attesa del prossimo appuntamento, sperimentando in casa propria con una soluzione semplice, economica e di grande effetto. La soluzione c’è e arriva proprio dai social, dove ha preso sempre più piede un ‘hack’ che deve essere provato assolutamente. Basta davvero poco, talvolta, per ottenere una manicure favolosa, colorata e divertente per la bella stagione. Quello che servirà, in questo caso, è un semplicissimo ombretto.

Proprio così, come fa vedere la blogger del canale “Phoebesummernails” su TikTok, basterà partire da una base color nude ed una forma piuttosto allungata (potete scegliere voi se applicare uno smalto). A questo punto, dalla palette più colorata che avete, prelevate con un pennellino per ombretto una delle nuances più accese. Puntate sui colori fluo come il fucsia o qualunque altra tonalità estiva e vivace per un risultato migliore. Con il pennellino poi, picchiettate delicatamente l’ombretto esattamente al centro dell’unghia, e ripetete l’operazione fino a che non otterrete l’intensità desiderata.

Infine, spennellate via la polvere dell’ombretto che è rimasta libera. In questo caso bisognerà lasciare visibile una parte dello sfondo, ma in alternativa potrete decidere di coprire l’unghia completamente. Lo step finale sarà una passata di top coat lucido. E se vi sentite intraprendenti, non rinunciate ad aggiungere su questo meraviglioso sfondo qualche dettaglio in più. Una stellina o qualche puntino con il pennellino per nail art, qualche strass o (per le più pigre) dei semplicissimi adesivi. Ora ammiratevi le mani e ringraziate le esperte del web che vi hanno illuminato l’estate con questa idea geniale.