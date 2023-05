Unghie perfette come appena fatte, è possibile anche con lo smalto! I consigli che lo fanno durare in eterno

L’applicazione dello smalto può diventare un vero incubo, trasformando dopo qualche minuto le unghie in un disastro: con questi trucchetti non ci sarà più bisogno dell’estetista, le mani saranno perfette più a lungo.

Nel corso dell’ultimo decennio il mondo della nail art ha compiuto passi da gigante. Si moltiplicano a vista d’occhio le tecniche di decorazione delle unghie, che si traducono in innumerevoli prodotti professionali e non. C’è chi non può proprio rinunciare alla bellezza delle proprie mani, di cui affida la cura soltanto alla professionista di fiducia.

Ma c’è anche chi invece ama da sempre sperimentare, mettendosi alla prova con delle piccole opere casalinghe, proprio come si faceva tempo fa. Tornando indietro di qualche anno infatti, si riscopre un fedele alleato a cui le donne non potevano rinunciare: lo smalto. Economico, veloce e pratico, quel piccolo concentrato di colore era un vero must-have immancabile, declinabile in tantissime varianti.

Dai glitter a quello perlato, fino ai classici lucidi o ai matt. Un prodotto di cui anche oggi, in realtà, c’è chi non riesce a fare a meno. L’uso dello smalto però, si sa, ha i suoi svantaggi. Uno su tutti la durata, sicuramente più limitata rispetto alle moderne ricostruzioni in gel o al semipermanente. Un problema che però, deriva spesso da alcuni piccoli errori che si compiono durante l’applicazione. Dei semplici consigli potranno cambiare per sempre la vostra manicure: lo smalto non è mai durato così a lungo!

I trucchi geniali per mantenere più a lungo lo smalto: così risolvi per sempre il problema

Anche chi non rinuncia alla sua seduta dalla nail artist per avere delle unghie favolose, avrà prima o poi ceduto alla tentazione di una passata di smalto. Una soluzione che, al giorno d’oggi, è sempre meno scelta perché sinonimo di una scarsa durata della manicure. A questo si aggiungono tutti i piccoli imprevisti che sorgono quando si utilizza questo prodotto. Unghie che si sbeccano quando si urta la mano contro un oggetto, segni e scoloriture che compaiono quando lo smalto non è asciugato bene e diventa appiccicoso. Praticamente un vero incubo che scoraggia dal farne uso.

Eppure spesso è soltanto la corretta applicazione a garantire un risultato impeccabile per diversi giorni. Prima di mettersi all’opera la prossima volta dunque, è bene tenere a mente alcune regolette imprescindibili. Innanzitutto bisogna considerare la base su cui lo smalto dovrà essere applicato. É fondamentale che le unghie non presentino alcun residuo sporco o oleoso, che impedirebbe la buona presa del prodotto. Per far sì che aderisca perfettamente basterà pulire la superficie con un dischetto o un po’ di ovatta imbevuta di alcol.

Allo stesso tempo, sarà preferibile lasciar “riposare” le unghie almeno per un paio di giorni tra un’applicazione e l’altra. Così la porosità naturale delle unghie stesse favorirà un’ottima stesura. Un’abitudine che va assolutamente evitata, è quella di applicare una grande quantità di prodotto in un’unica volta, magari spinte dalla fretta. Questo errore costerà molto caro, perché difficilmente lo smalto potrà asciugare completamente (anche dopo ore). La scelta da fare è invece di passare il prodotto anche più volte ma sempre in strati sottili.

Sebbene siano spesso una vera seccatura, le faccende domestiche sono un’incombenza a cui prima o poi bisognerà fare fronte, anche con delle favolose unghie appena dipinte. Per far sì che lo smalto duri a lungo e intatto, non ci si deve mai dimenticare di indossare i guanti. Una vera salvezza durante le pulizie, questi proteggeranno la manicure dagli agenti chimici con cui altrimenti verrebbero in contatto. Ma il vero trucchetto ‘salva-smalto’ è questo: trascorsi uno o due giorni dalla prima applicazione, si potrà effettuare una nuova passata, intensificando così il colore e rinnovando la bellezza della manicure. Senza esagerare con gli strati accumulati però, rassegniamoci: prima o poi il momento di prendere l’acetone in mano dovrà arrivare!