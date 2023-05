Con il trucco della nonna non butterai mai più le uova: durano fino ad un anno!

Sapevi di poter congelare le uova fino ad un anno? Con questo trucco della nonna sarà davvero facile e veloce. Provalo subito!

È un trucco davvero molto semplice. Quando si tratta di uova bisogna sempre fare la massima attenzione ed avere le cure più approfondite. In un batter d’occhio le uova infatti possono rovinarsi e rendere la cena o il pranzo, o perché no anche lo spuntino, un vero e proprio cumulo di dolori pancia. Non si parla solo di cene e pranzi rovinati, ma può infatti comportare anche problemi di salute non poco indifferenti se si mangiano uova che non sono state conservate nel modo giusto.

Le uova sembrano facili da custodire e preparare, quasi come se si cuocessero e conservassero da sole senza alcuno sforzo. In realtà non è assolutamente così. Le uova hanno bisogno di metodo per qualsiasi cosa riguardi loro. Che si tratti della preparazione di una ricetta o che si tratti di tenerle al fresco ed al sicuro, bisogna seguire il giusto metodo.

Certo se stiamo parlando di una frittatina allora è tutto molto più semplice. Se invece stiamo parlando di vere e proprie ricette allora l’uovo deve seguire un metodo preciso che eviti di rovinare tutto. Quando poi si parla invece del modo in cui conservarle ecco che si incappa in qualche facile errore. Con questo metodo invece sarà molto più facile.

Vuoi conservare le uova? Puoi anche congelarle con questo metodo!

Se devi preparare delle uova per una frittata è tutto molto facile, il bello viene per qualcosa di più complicato. Qui puoi inoltre trovare dei consigli molto utili per quanto riguarda loro. Se invece non sai come conservarle, questo trucco della nonna ti insegna addirittura come congelarle.

Se hai delle uova in più che proprio non sai che farne, puoi conservarle congelandole. Il metodo è davvero molto semplice. Il primo passo consiste nell’aprire le uova e sbatterle all’interno di una ciotola adatta al congelatore. Le uova infatti non possono essere congelate così come stanno, devono essere sbattute e riposte ben amalgamate nel congelatore.

In questo modo possono mantenersi nel congelatore fino ad un anno. Si consiglia però di utilizzarle prima dello scadere dei quattro mesi perché dopo questo ammontare di tempo possono perdere di sapore e al gusto avranno solo quel tocco neutro e non avranno il sapore di qualcosa.

Proprio per questo si consiglia sempre di tenere ben amalgamato il tutto prima di riporlo in freezer. In questo modo il sapore si potrà mantenere. La raccomandazione è di non andare oltre i quattro mesi per preservare il gusto. Se invece si vuole conservare solo i tuorli, in quel caso bisogna aggiungere ai tuorli mezzo cucchiaio di sale o un cucchiaio di zucchero, a seconda se si voglia preparare una ricetta dolce o una salata, e poi riporlo in freezer. Se le quantità sono elevate si consiglia di aggiungere 1 cucchiaio di zucchero ogni 240 ml di tuorlo o nel caso delle ricette salate mezzo cucchiaio di sale ogni 240 ml di tuorlo. In questo modo sarà molto semplice!