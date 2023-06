Cambio stagione? Crea degli outfit già pronti. Ti aiuteranno a risparmiare!

Scopri come risparmiare sui vestiti creando outfit già pronti durante il cambio stagione. L’effetto finale sarà sorprendente!



Con l’arrivo di Giugno e dell’estate, il cambio stagione è praticamente indispensabile. Il caldo ci obbliga a far spazio ad abiti più leggeri e a mettere via ogni residuo dell’inverno. Purtroppo, a causa della mancanza di tempo (e spesso anche di voglia), capita che questo cambio di vestiario avvenga troppo velocemente. Ciò porta, quindi, a sistemare rapidamente ogni cosa tra armadio e cassetti. E tutto senza notare veramente ciò di cui si dispone.

Un problema che, complice ancora una volta la fretta, ci spinge a scegliere sempre le stesse cose al mattino, portandoci all’errata convinzione di non avere nulla da indossare. Un pensiero che porta come conseguenza all’acquisto di altri capi d’abbigliamento che il più delle volte non servono e che come unico risultato hanno quello di averci fatto spendere soldi. Come fare, quindi? Dopo aver visto come risparmiare sul consumo dell’acqua, oggi ti sveleremo come agire quando si tratta di vestiti.

Scopri come risparmiare sui vestiti durante il cambio di stagione

La prima cosa da tenere a mente quando ti appresti a fare il cambio di stagione è che di sicuro hai abiti o magliette che non ti piacciono più o che, più semplicemente, non senti nelle tue corde. Invece di ammucchiarli nell’armadio puoi provare a scambiarli con le tue amiche scegliendo qualcosa che ti piace di più, venderli o donarli a chi ne ha più bisogno. Fatto ciò non ti resta che scegliere con cura ciò che andrà a far parte del tuo guardaroba. La cosa importante, in questo frangente, è quella di non sistemare le cose a caso nell’armadio e nei cassetti ma di fermarti a studiarle e a capire come usarle.

Creando outfit già pronti e sistemando i vestiti vicini a quelli da combinare tra loro per cambiare velocemente da outfit da giorno ad outfit di sera, ti consentirà di risparmiare tempo al mattino e ti darà un’idea precisa di quanti vestiti hai. Questo metodo, quindi, ti consentirà di guadagnare doppiamente. In primo luogo risparmiando tempo e subito dopo evitando di fare acquisti inutili e dei quali ti pentiresti. E tutto con un risparmio economico che non sarà indifferente e che ti tornerà di certo utile. Inoltre, abbinando tra loro i vestiti, ti sembrerà di aver rinnovato il guardaroba senza averlo mai veramente fatto. Comodo, no?

Di sicuro lo sarà da un punto di vista pratico, economico e di tempo che avrai in più e che potrai spendere per dormire di più al mattino o per impiegarlo in attività piacevoli come una piccola meditazione, la lettura di un paio di pagine del tuo libro preferito o una telefonata a qualcuno a cui tieni. Tutti piccoli gesti in grado di migliorare la qualità della vita.