Edoardo Donnamaria canta Il cielo stanotte live al Pizza Village: poi la dedica ad Antonella Fiordelisi sul palco

Edoardo Donnamaria canta dal vivo al Pizza Village 2023 di Napoli davanti ad una folla immensa Il cielo stanotte. Poi la dedica dal palco ad Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria realizza un altro sogno cantando dal vivo, al Pizza Village 2023, davanti ad una folla immensa, “Il cielo stanotte”, la canzone che ha dedicato alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Conduttore insieme ad Angelo Baguini e Gianni Simioli del Pizza Village 2023, prima di salire sul palco per condurre la nuova serata, ha deliziato la grande folla esibendosi live. A seguirlo, in prima fila, anche i genitori arrivati direttamente da Roma e immortalati in una serie di video dai fan che hanno pubblicato tutti su Twitter.

Emozionatissimo, Edoardo è salito sul palco con un look sportivo, diverso dagli outfit eleganti che ha sfoggiato nelle vesti di conduttore nelle precedenti serate e che ha indossato anche stasera dopo l’esibizione musicale. A seguirlo da dietro le quinte non poteva mancare Antonella Fiordelisi che ha immortalato il momento con il telefonino per poi salire sul palco accompagnata da Angelo Baguini e Gianni Simioli per ascoltare le dolci parole del fidanzato.

Grande successo per l’esibizione live di Edoardio Donnamaria: sul palco con lui anche Antonella Fiordelisi

Con tantissimi Donnalisi presenti ovvero i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, quest’ultimo è stato presentato da Angelo Baguini e Gianni Simioli con il suo nome d’arte ovvero Drojette. Rimasto solo sul palco, ha rivolto un appello ai fan. “Anche se non la conoscete, applaudite perchè me lo sto facendo sotto”, ha ammesso sincero per poi cominciare a cantare trascinato dall’entusiasmo del pubblico che ha cantato con lui dalla prima all’ultima nota.

Al termine dell’esibizione musicale, Edoardo è stato raggiunto da Angelo Baguini e Gianni Simioli che hanno portato con loro anche Antonella Fiordelisi. “Antonella riprendi tutto”, le parole di Baguini. “Questa canzone l’ho dedicata a lei“, le parole di Edoardo che ha poi dato un bacio ad Antonella. “Belli, belli, belli”, ha ripetuto più volte Baguini. “Facciamo un altro applauso per Drojette che è stato bravissimo”, le parole di un’Antonella super orgogliosa del fidanzato.

dopo essere stato additato per mesi come “l’ombra o la spalla destra di” ecco drojette che canta una sua canzone davanti a 50 mila persone❤️@drojette ti meriti tutto#donnalisi #drojette pic.twitter.com/nCtFxzBkWB — ☽ (@CRUDELIA__) June 21, 2023

Su Twitter, i fan hanno mandato in tendenza gli hashtag #drojette #donnalisi e #ilcielostanotte inondando il social network di foto e video sia della performance musicale di Edoardo che del momento in cui è salita sul palco Antonella che, da domenica, è a Napoli per supportare Edoardo nell’importante avventura di conduttore e, questa sera, per incoraggiarlo a cantare dal vivo davanti ad una folla immensa.