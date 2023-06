Scoppia la coppia più bella di Amici: il dettaglio non sfugge alla festa di compleanno

Scoppia la coppia più bella della storia di Amici: il dettaglio preoccupante non sfugge all’occhio attento dei fan durante una festa di compleanno.

La coppia più bella tra quelle nate nella scuola di Amici è scoppiata. In realtà, l’annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati non è ancora arrivato, ma alcuni dettagli preoccupanti non sono sfuggiti all’occhio attento dei fan. Inoltre, alcune dichiarazioni di lei sembrerebbero confermare il periodo particolarmente difficile che sta affrontando nella sua vita privata.

Come se non bastasse, a lanciare la clamorosa indiscrezione della rottura è Alessandro Rosica attraverso un’esclusiva pubblicata sulla pagina Instagram Investigatore Social. Tutti segnali che, sommati ad un dettaglio emerso durante la festa di compleanno di lei, confermerebbero la fine di una storia d’amore bella, semplice e vera nata tra i banchi della scuola più famosa d’Italia.

Gossip preoccupante intorno alla coppia storica di Amici

Nel corso di ventidue edizioni, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, sono nate tante storie d’amore. Tra quelle più famose che i fan ricordano ancora oggi ci sono sicuramente quella di Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti che, a distanza di anni, si sono rivisti proprio nello studio del talent show e quella di Emma Marrone e Stefano De Martino che, oggi, sono amici e hanno un legame basato sul rispetto e la stima reciproca.

Tuttavia, tra le coppie nate nelle ultime edizioni di Amici spicca quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni. Belli, giovani, spontanei e discreti, dopo essersi conosciuti e innamorati tra una lezione e un’altra all’interno della scuola, hanno continuato ad amarsi nella vita di tutti i giorni.

Da diverse settimane, però, i rumors su una loro, presunta rottura sono davvero tanti. I due non si mostrano insieme da diverso tempo e, secondo un’indiscrezione esclusiva di Alessandro Rosica, si sarebbero lasciato mantenendo, tuttavia, un rapporto d’amicizia.

“Sono stato il primo a comunicare una crisi “gigantesca” tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati. Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali”, scrive Alessandro Rosica.

La conferma quanto meno di una crisi tra i due è arrivata dalla festa di compleanno di Giulia Stabile a cui hanno partecipato alcuni allievi dell’edizione vinta da Mattia Zenzoola. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Sangiovanni.