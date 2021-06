Elena D’Amario, le parole che non t’aspetti su Enrico Nigiotti a distanza di anni

Elena D’Amario, a Verissimo, torna a parlare di Enrico Nigiotti a distanza di anni dalla fine della loro storia d’amore ed emoziona tutti.

Elena D’Amario è stata ospite di Verissimo nel corso della puntata trasmessa il 5 giugno ed è tornata a parlare di Enrico Nigiotti. La ballerina professionista e il cantante hanno avuto una storia quando entrambi erano allievi di Amici di Maria De Filippi.

Era la nona edizione di Amici quella a cui parteciparono Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario. In quell’edizione, a portare a casa la vittoria, fu Emma Marrone. Quell’anno, nella scuola di Maria De Filippi entratono molti allievi che, ancora oggi, fanno parte del mondo dello spettacolo. Oltre ad Emma, Nigiotti e la D’Amario, infatti, c’erano anche Stefano De Martino, Pierdavide Carone e Loredana Erorre.

Nella scuola, esattamente come accadde ad Emma e Stefano, anche Elena ed Enrico s’innamorarono. La loro storia, ormai, è finita anni fa, ma nel salotto di Verissimo, la D’Amario si è lasciata andare a bellissime dichiarazioni nei confronti dell’ex fidanzato.

Elena D’Amario: “Non dimenticherò mai Enrico Nigiotti”

Per Elena D’Amario, Enrico Nigiotti lasciò la scuola di Amici rifiutando di fare una sfida contro l’allora fidanzata. A ricordarlo, recentemente, è stato lo stesso cantante che, tornato ad Amici per incontrare i finalisti dell’edizione 2021, ricordando la sua esperienza, ha detto:

“Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida. Per me deve essere così. E sono andato via”, ha raccontato Enrico.

LEGGI ANCHE—>Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario | Lei si commuove ad Amici, lui la ricorda a Verissimo

Nel salotto di Verissimo, Elena D’Amario, ricordando la storia con Nigiotti, a Silvia Toffanin, ha raccontato: “Noi continuiamo a supportarci nei momenti professionali. Ci sentiamo con un messaggio in quei momenti. Enrico è stato il mio primo amore. Lo ricordo con un affetto enorme. Non lo dimenticherò mai. Un amore così travolgente non l’ho più provato”,