Enrico Nigiotti torna nella scuola di Amici ed emoziona tutti con un discorso sul suo passato: un dettaglio non passa inosservato al web.

Enrico Nigiotti è tornato nella scuola di Amici prima della semifinale del serale della ventesima edizione. Maria De Filippi, prima della semifinale che decreterà i finalisti tra Sangiovanni, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo, Serena Marchese, Aka7even, Deddy e Tancredi, ha deciso di far incontrare ai ragazzi alcuni ex allievi che, con tantissimo lavoro, sono riusciti a trasformare la propria passione in un lavoro.

Nello studio di Amici è così arrivato Enrico Nigiotti che è stato un allievo dell’edizione di Amici vinta da Emma Marrone e che ha diviso l’avventura anche con Elena D’Amario e Stefano De Martino. Per Enrico, non è stato facile trasformare la passione per la musica in un lavoro e, nel racconto fatto ai semifinalisti di Amici, ha ripercorso tutta la propria carriera parlando anche dell’avventura nella scuola di Amici che abbandonò per lasciare il posto ad Elena D’Amario.

Il pubblico del daytime, tuttavia, ha notato un dettaglio.

Enrico Nigiotti ricorda l’avventura ad Amici: il riferimento ad Elena D’Amario

Come ricorderanno i fans più fedeli di Amici, Enrico Nigiotti conquistò il serale della sua edizione che poi decise di abbandonare per non sfidare Elena D’Amario che, all’epoca, era la sua fidanzata. Una scelta di cui non si è mai pentito e di cui ha parlato nel daytime di Amici 2021 in onda su canale 5 il 7 maggio. Nel ricordare quel momento, però, Enrico ha evitato di fare il nome di Elena D’Amario che ha rincontrato circa un anno fa proprio nello studio di Amici.

“Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida. Per me deve essere così. E sono andato via”, ha raccontato Enrico.

Enrico, poi, ha parlato delle porte che ha trovato chiuse, della sua passione per la musica che ha sempre alimentato fino alla decisione di presentarsi a X Factor per portare la sua musica ad un pubblico più vasto. Poi, prima di cantare il suo ultimo singolo “Notti di luna”, ha datto un consiglio a tutti gli allievi. “Se la musica è la tua vera passione, se la danza è la tua vera passione è un amore che non finirà mai sia che tu lo faccia in uno stadio, per strada o in un pub davanti a cinque persone”.