Emma Marrone ed Enrico Nigiotti | Scambio di messaggi: web in tilt

Emma Marrone ed Enrico Nigiotti fanno impazzire il web scambiadosi dolci messaggi sui social, ma qual è il loro rapporto? Ecco la verità.

Cosa c’è tra Emma Marrone ed Enrico Nigiotti? I due stanno insieme o hanno cominciato a frequentarsi non più da amici? Sono queste alcune delle domande che si fanno i fans dei due cantanti di fronte ai messaggi che i due si scambiano sui social. A fare chiarezza su tutto è proprio la cantante salentina, in questi giorni in vacanza in Salento per trascorrere il Natale in famiglia.

Emma Marrone ed Enrico Nigiotti, la verità sul loro rapporto

Emma ed Enrico Nigiotti si conoscono da dieci anni, esattamente da quando entrambi facevano parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante sia passato tanto tempo e molte cose siano cambiate nelle loro vite, i due continuano ad essere amici. Emma, infatti, ha sostenuto Enrico durante la sua avventura a X Factor facendo pubblicamente il tifo per lui e, dopo quell’avventura, i due hanno continuato a farsi vedere insieme e a scambiarsi dei teneri messaggi sui social.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A San Valentino, la Marrone aveva pubblicato una foto in cui indossava solo una camicia e Nigiotti aveva commentato così: “Emilia Clarke… anzi no… ancora più bella”. Emma, poi, aveva risposto: “Amore bello”. Enrico, invece, pochi giorni fa, ha condiviso una foto scattata appena sveglio scrivendo: “La sera leoni…la mattina” ed Emma aveva commentato così – “Boni, per te va bene boni“.



Leggi anche—>Emma Marrone | Visita di controllo post operazione | Tutto bene

Messaggi che hanno scatenato l’entusiasmo dei fans che sognano di vederli insieme, anche musicalmente. Tra i due, però, c’è solo una bella amicizia. Emma, infatti, è ancora single come ha fatto sapere lei stessa: “Ormai sono la più single d’Italia. I fan, comunque, sperano di vedere ancora insieme Emma e Nigiotti almeno sul palco e chissà che i due non decidano d’incidere un duetto.