Barbara D’Urso in crisi: indiscrezione bomba nel giorno del suo compleanno

Dagospia lancia la bomba: Domenica Live rischia la chiusura e non tornerà in onda a Settembre 2021. Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro prossimo sul programma domenicale di Barbara D’Urso.

Domenica Live verso la chiusura? Dagospia lancia una grande bomba sulle sorti del programma domenicale di Barbara D’Urso, nel giorno (per lo più) del suo compleanno.

Per gli appassionati non è tuttavia una novità, già da qualche giorno circolavano in rete alcuni presunti gossip sulla chiusura del programma. Il motivo? Probabilmente i bassi ascolti registrati nelle ultime settimane. Complice il ritorno al vecchio orario, ovvero dalle 14.45 alle 18.30 circa, che sicuramente non ha giovato al format di Barbara d’Urso che puntata dopo puntata non appassiona più il pubblico come un tempo

Tutto il contrario dei diretti competitor del programma della D’Urso ossia Domenica In di Mara Venier e Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini, che possono contare su numerosi e fedeli telespettatori.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso senza pace saluta il pubblico: Mediaset ha preso la sua decisione

Barbara D’Urso e l’addio (quasi) definitivo a Domenica Live

Due programmi in chiusura per Barbara D’Urso. Mentre però per Pomeriggio 5 si tratta di una semplice pausa estiva, per rigenerarsi e ricaricare le batterie per una nuova edizione. Nonostante alcuni rumours delle scorse settimane che vedevano Barbara pronta all’abbandono del programma che le fu galeotto, cedendo il timone a Silvia Toffanin, Barbara sembra pronta a tornare con una nuova stagione. Per Domenica Live la questione sembra definitiva. I motivi sembrerebbero essere gli ascolti. Proprio lo scorso 2 maggio, ad esempio, Domenica Live, suddiviso in tre blocchi, ha registrato, nel segmento Attualità 1.771.000 telespettatori, con share del 11,70%, nella prima parte, 1.850.000 telespettatore, pari ad uno share del 12,89%, e, nella seconda parte, 1.826.000 telespettatori, con uno share del 11,85%.

Difatti, secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche da Dagospia, pare che Domenica Live non tornerà in onda il prossimo settembre. La stessa sorte dovrebbe toccare a Live-Non è la d’Urso chiuso, sempre per bassi ascolti, in anticipo lo scorso marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Tuttavia, in una puntata di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha però smentito i pettegolezzi, assicurando che il suo programma domenicale è più vivo e vegeto che mai. Dunque ci toccherà aspettare domenica per scoprirne la verità. Intanto oggi è una giornata di festa per Barbara D’Urso che festeggia il suo compleanno.