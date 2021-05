Se si vuole servire un antipasto perfetto e croccante, come la mozzarella in carrozza è necessario seguire dei trucchi. Tutti i commensali resteranno a bocca aperta, dopo averla assaggiata.

Alzi la mano chi riesce a resistere ad un antipasto filante e gustoso come la mozzarella in carrozza. Lo street food che delizia tutti i palati, nessuno riuscirà a resistere a tanta bontà. La mozzarella in carrozza è un piatto tipico napoletano, che nasce come piatto di recupero per smaltire del pane avanzato e mozzarella. Nel corso degli anni si sono sperimentate tante ricette anche delle varianti alternative, tipo mozzarella e prosciutto cotto in carrozza. Non solo anche con un formaggio diverso come scamorza e provola. Ma al di la di tutto è necessario prestare attenzione, se si vuole servire una mozzarella in carrozza perfetta e che fili, è necessario seguire alcuni trucchi, scopriamoli.

Mozzarella in carrozza croccante e perfetta: ecco i trucchi

E’ importante conoscere i trucchi per servire una mozzarella in carrozza perfetta che possa piacere a tutti e non solo che lascerà i vostri commensali a bocca aperta. Potrebbe sembrare un piatto facile e veloce, ma ci sono dei piccoli trucchi da seguire così da servire un antipasto perfetto. Anche se si tratta di un piatto semplice che prevede pochi ingredienti è necessario seguire dei consigli per non sbagliare.

Innanzitutto si parte dall’organizzazione, è necessario avere tutto a portata di mano sul piano da lavoro, così da poter lavorare in tutta tranquillità e senza perdere tempo.

Poi la scelta degli ingredienti è importante, la mozzarella deve essere bene asciutta, il fiordilatte sarebbe perfetto perchè libera meno acqua. Ma il trucco per eliminare l’acqua in eccesso dalla mozzarella è tagliarla a fette e metterla in un colino. Solo in questo modo la mozzarella perderà il liquido in eccesso. Seguite questo trucco, così che il pane non assorbirà l’acqua rilasciata dalla mozzarella e risulterà croccante già al primo morso. La mozzarella va tagliata bene e non deve superare la dimensione della fetta di pane.

Anche la scelta del pane è importante, quello consigliato è il pancarrè o il pane per tramezzini se non avete il pane raffermo. Adesso prima di friggere dovete impanare bene le fette di pane. In un piatto mettete le uova sbattute e in un’altro il pangrattato. Dopo aver messo la mozzarella sulla fetta di pane, coprite con un’altra fetta e passate prima nell’ uovo e poi fate aderire bene il pan grattato. Ma il trucco per un antipasto perfetto e croccante è ripetere due volte questo passaggio e ricordate di sigillare bene i bordi, così il ripieno non fuoriesce in cottura.

Inoltre ricordate che se utilizzate il pane per tramezzini o pancarrè dovrete immergere velocemente nell’uovo altrimenti si ammorbidisce subito. In caso di pane raffermo, lasciate qualche secondo in più la fetta nell’uovo.

Il trucco per servire un antipasto croccante sta nel friggere subito le fette di pane, in una padella dovrete mettere abbondante olio di semi di arachide o girasole alto oleico, che tra gli oli di semi sono quelli più stabili alle temperature alte. Solo quando l’olio sarà ben caldo, ed arriverà ad una temperatura di 170-180° immergete le fette di pane. Se non avete il termometro da cucina per misurare la temperatura il trucco per capire che l’olio è pronto è questo. Mettete lo stuzzicadenti lungo quello utilizzato per la preparazione degli spiedini al centro della padella. Se intorno allo stecchino noterete delle bollicine, allora potete friggere.

Durante la frittura dovrete garantire una cottura omogenea, dopo circa 2 minuti ricordatevi di girare le fette di pane e proseguite la cottura. Lasciate asciugare l’olio in eccesso dopo aver fritto le fette di pane, basta adagiarle su un piatto con carta assorbente da cucina.