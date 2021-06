Anfibi in estate? Stiamo scherzando, vero? La risposta è assolutamente no: gli anfibi sono perfetti per (alcuni) look estivi: ecco come puoi indossarli, copiando Mikaela Neaze Silva.

Di sicuro l’hai vista innumerevoli volte in TV oppure sei capitata sul suo profilo Instagram. Parliamo di una delle veline di Striscia la Notizia, che con il suo look ci ha già fatto capire che sarà bene tenerla d’occhio in futuro.

Ultimamente, visti i capricci che ancora ci accompagnano nell’arrivo della bella stagione, abbiamo notato un suo look veramente perfetto, completo di anfibi e vestitino.

Se la tua è un’anima rock e vuoi assolutamente indossare gli anfibi anche d’estate, questo è l’outfit perfetto per te!

Mikaela Neaze Silva: copiamo il suo look con gli anfibi per l’estate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Ma chi lo ha detto che bisogna vestirsi sempre e solo con sandali e calzoncini d’estate? Di certo non lo ha detto la velina Mikaela Neaze Silva (qui vi avevamo parlato del suo passato) che ha sfoggiato nei giorni scorsi su Instagram un look veramente particolare.

Si tratta di un vero e proprio vademecum per tutte le ragazze che odiano i sandali o le scarpe aperte (tranquille, lo sappiamo che esistete anche voi).

Come puoi fare per copiare il suo look? Bene, abbiamo pensato di prendere ispirazione da Mikaela per proporti un outfit che sia possibile scorporare ed usare più volte.

Si tratta di scegliere capi che possano essere usati, indifferentemente, sia d’estate che d’inverno e sono quindi da valutare con attenzione!

LEGGI ANCHE –> Copia il look di Ludovica Sauer: tre idee per vestirsi come la modella sposata con Alessandro Cattelan

Mikaela indossa un abito a portafoglio color bianco perla, impreziosito da una fantasia traslucida animalier.

Ha deciso di abbinare al suo vestito (oltre ai collant trasparenti che, a seconda dell’innalzarsi delle temperature, ti consiglieremmo di non sfoggiare) un paio di platform della Dr. Martens, nel modello QUAD 2976 Chelsea.

Le scarpe originali le puoi trovare sul sito della Dr. Martens cliccando direttamente su questo link.

Il look è semplice ed elegante, e ad una prima occhiata sembra anche molto basic: i dettagli, però, lo rendono veramente perfetto!

Ti diamo alcune opzioni per provare a replicarlo senza problemi e poter sfoggiare anche tu un look veramente perfetto.

Le scarpe chunky come possono essere gli anfibi con la platform sono in perfetto contrasto con l’abito sbarazzino e leggero: ecco quali sono le nostre idee!

Copia il look della velina Mikaela: ecco le nostre opzioni

Vorresti provare a copiare il look di Mikaela ma comunque senza rinunciare al tuo stile? Allora abbiamo la risposta giusta per te!

Qui sopra trovi due opzioni decisamente diverse tra di loro che ti possono aiutare a coniugare il look di Mikaela nel tuo stile.

Il primo è un abito di Glamorous che trovi sul sito di Zalando cliccando qui. Il vestito è uguale in tutto e per tutto a quello di Mikaela: la fantasia è animalier, lo scollo è incrociato ed il colore tendente al bianco panna e l’argento.

Insomma, ti basterà indossarlo con gli anfibi per essere cool come Mikaela!

Il secondo abito che ti proponiamo è di Stradivarius, ed ha una fantasia decisamente interessante, non credi? Lo trovi sempre sul sito di Zalando, cliccando su questo link.

Con un abito così particolare, il rischio di sbagliare è sempre alto: ma di certo, con un paio di anfibi non potrai far altro che essere favolosa!

LEGGI ANCHE –> La jumpsuit di jeans come Martina Colombari: ecco come copiare il capo che devi assolutamente comprare

Per le scarpe, invece, oltre al paio di Dr. Martens che ti abbiamo suggerito sopra, abbiamo pensato di darti due spunti: uno uguale a quelle indossate da Mikaela ed uno… simile.

Il primo paio, che vedi qui sotto, sono di Zign e li trovi cliccando qui sul sito di Zalando.

Oltre ad essere come il classico modello Chelsea, questi anfibi hanno un platform decisamente interessante: ricorda quello delle iconiche Buffalo!

Il secondo paio, invece, ha un colore decisamente più chiaro ed intrigante, con platform e una fantasia a righe che abbraccia tutta la parte bassa della scarpa.

Si tratta di un tipo di anfibio decisamente particolare, che hanno sfoggiato in pochi: che ne dici, è abbastanza particolare per diventare tuo?

Questo paio, marca Raid, lo trovi sempre sul sito di Zalando cliccando qui.

Allora, ancora pensi di non poter sfoggiare i tuoi anfibi anche in piena estate?

Adesso che ti abbiamo mostrato il look di Mikaela Neaze Silva e delle possibili alternative, non hai davvero più scuse.

Basta piedi all’aria (soprattutto se i piedi non ti piacciono)!

Adesso puoi sfoggiare un abitino e gli anfibi anche il 15 d’Agosto: pronta per sfoggiare il look più particolare di tutti?