Ecco come possiamo copiare il look di Ludovica Sauer, modella ed influencer conosciuta ai più per essere la moglie di Alessandro Cattelan.

Mai sentito parlare di Ludovica Sauer?

Se pensi che sia solo la moglie di Alessandro Cattelan, fattelo dire: ti stai perdendo decisamente qualcosa!

Modella, influencer, impegnata in numerosissimi progetti che spaziano dalle collaborazioni alla beneficienza, Ludovica è un vero faro di moda e stile.

Scopriamo insieme come copiarle il look?

Ludovica Sauer: ecco cinque consigli per copiare il suo look

Certo, copiare il look di una modella non deve essere semplice, vero?

Ludovica Sauer, però, è molto più di questo ed il suo profilo Instagram (lo trovate cliccando qui) ci dimostra proprio questo!

Influencer, lavoratrice e poi, perché no, anche mamma di due splendide bambine (avute con il sopracitato Alessandro Cattelan): la vita di Ludovica Sauer non è solo quella scintillante dello show-business!

Scopriamo insieme come prendere ispirazione dai suoi look che sono, sia quando va alle prime sia quando esce a passeggio con il cane, sempre curatissimi!

Lasciamo stare (per oggi e solo per oggi) la forma del corpo e quale siano gli abiti migliori per noi (anche se qui trovate tutte le informazioni a riguardo).

Il corpo di Ludovica, infatti, ce lo hanno decisamente in poche!

Meglio concentrarsi sui capi e sui look, per capire qual è il suo stile e come si può replicare facilmente.

Insomma, siete pronte a diventare influencer, anche solo per un giorno?

Ecco tre consigli per vestirsi come Ludovica.

Look casual: camicia, pantaloncini e… sandali!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ℒℴ ℯ (@ludosauer)

Alzi la mano chi ha guardato con orrore il “classico” turista tedesco, orgoglioso possessore di sandali e calzini.

Ebbene, non vi stiamo consigliando di copiare questa combinazione ma di incorporare nei vostri look (se già non li avete) un paio di sandali.

Quelli usati da Ludovica sono sandali marca Birkenstock, che tanto spesso ci hanno fatto arricciare il naso.

Bene, è giunto il momento di affrontare questa discussione: i sandali stanno benissimo con quasi tutti gli outfit!

Se volete provare a copiare Ludovica Sauer vi basterà usarne un paio da abbinare al vostro look casual ma comunque elegante del giorno.

Una camicia bianca (sapevate che questo capo è anche uno di quelli preferiti da Vanessa Incontrada?), pantaloncini a vita alta come il paio che vi suggeriamo qui sotto ed il look è fatto.

Incredibile ma vero, in pochissimo tempo avrete un outfit raffinato e che “spicca”, pronto per essere usato in ogni occasione!

Maxi-coat e gambe in vista: ecco come affrontare l’inverno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ℒℴ ℯ (@ludosauer)

Ve ne avevamo già parlato quando avevamo affrontato il discorso dei must have invernali: il maxi-coat dovrebbe essere il primo nella vostra lista di acquisti!

Potete scegliere il modello che volete come quelli teddy (ve ne abbiamo parlato qui) oppure quelli usati anche da Olivia Palermo (qui trovate i suoi look migliori da copiare).

Se volete copiare Ludovica Sauer allora dovete assolutamente leggere il nostro trucco per mettere le calze velate anche d’inverno.

Vi servirà!

Scegliete di abbinare un elemento “pesante” ed ingombrante come un cappotto “gigante” ad un outfit sbarazzino ed in contrasto è un’ottima idea per farsi notare!

Lasciare le gambe nude (nei limiti dell’ipotermia che, ovviamente, non vi auguriamo), scegliete un paio di stivali adeguati ed indossare il maxi-coat.

In soli cinque minuti vi ritroverete con un look da star senza aver faticato neanche un po’!

Ovviamente questo outfit funziona solo per gli eventi all’aperto: ragionate bene su cosa indossare sotto, altrimenti vi toccherà rimanere per tutto il tempo con il cappotto sulle spalle.

Siamo d’accordo che fa parte del vostro outfit ma a tutto c’è un limite!

Trovate in basso un nostro suggerimento ma di maxi-coat, ormai, i negozi (sia fisici che online) sono pieni.

Se non volete contribuire al fast fashion, potete provare a controllare se ne trovate qualcuno disponibile su ArmadioVerde!

Le scarpe: ecco quali sono le preferite da Ludovica Sauer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ℒℴ ℯ (@ludosauer)

Le abbiamo viste in numerosi suoi post e dobbiamo, senza dubbio, darle ragione.

I texani sono un altro dei must have che, in questa stagione e nelle prossime, la faranno sicuramente da padroni!

Potete indossarli con una minigonna (un capo che sta veramente bene a tutte) e lasciare che, a completare il tutto, ci pensi una giacca di tweed (qui i nostri suggerimenti su come portarla).

Questi stivali, infatti, hanno un tacco particolare ed un gambale dritto e decisamente alto rispetto a quelli a cui ci siamo abituati negli ultimi tempi.

La moda degli ultimi anni, infatti, ha visto il rifiorire di stivaletti e Dr. Martens che, però, a volte sono decisamente difficili da indossare!

Qui trovate tutti gli abbinamenti possibili con gli stivaletti mentre qui cinque idee per abbinare le Dr. Martens.

Se, però, non ce la fate davvero più con le scarpe alla caviglia o quelle basse, per vostra fortuna sono arrivati i texani!

Quelli che indossa Ludovica Sauer in foto sono uno stupendo paio marca Buttero ma si trovano comunque in tantissimi altri negozi!

Pronte a risvegliare la cow-girl che è in voi?

Insomma, con questi tre elementi potete creare look (quasi) perfetti come la famosissima modella svizzero-brasiliana.

Aspettiamo di vedere i risultati!