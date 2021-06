Il Volo: età, carriera, fidanzata di Piero, Ignazio e Gianluca

Il Volo, chi è il trio di tenori in gara a Sanremo 2019? Età, carriera, fidanzata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere su Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Piero Barone (Naro, 24 giugno 1993), Ignazio Boschetto (Bologna, 4 ottobre 1994) e Gianluca Ginoble (Roseto degli Abruzzi, 11 febbraio 1995). Il trio nasce nel 2009 durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. Dopo la partecipazione alla trasmissione di Antonella Clerici, il trio attira l’attenzione dei produttori discografici Michele Torpedine e Tony Renis e grazie all’interessamento di quest’ultimo con Jimmy Iovine firma un contratto da due milioni di dollari per la pubblicazione di un album sul mercato internazionale. Prima di assumere il nome Il Volo, Gianluca, Ignazio e Piero scelgono il nome di The Tryo e partecipano all’incisione del brano We Are the World 25 for Haiti allo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto di Haiti.

Partecipano, in qualità di ospiti, al 60º Festival di Sanremo. Dal titolo del primo album, Il Volo, il trio sceglie quel nome per farsi identificare. E’ l’inizio di un’avventura straordinaria che porta i tre giovani artisti a farsi conoscere in tutto il mondo. Il 17 maggio 2011 l’album è pubblicato anche negli Stati Uniti d’America e in Europa. Dopo alcune apparizioni televisive, tra le quali un’esibizione dal vivo nel corso del talent show American Idol, l’album raggiunge la decima posizione nella classifica Billboard 200. Nel settembre 2011 il trio riceve inoltre due nomination ai Latin Grammy Awards, nelle categorie Best New Artist e Best Pop Album By A Duo or Group with Vocal. Nel novembre del 2011 realizza un tour di 13 concerti in Europa.

Nell’autunno 2012 Barbra Streisand invita il gruppo a essere parte integrante del suo tour nordamericano Back to Brooklyn in qualità di “special guest”. Il Volo si esibisce sulle note di due grandi cassici della musica italiana ovvero O sole mio e Un amore così grande. A fine anno esce il secondo album We Are Love nel quale sono presenti duetti con il tenore Placido Domingo e con Eros Ramazzotti. Ad agosto 2013 inizia il We Are Love Tour, quarto tour nordamericano, che dura due mesi per venti date fra Stati Uniti e Canada. Il 27 settembre Il Volo si esibisce a New York, nel prestigioso Radio City Music Hall, registrando il tutto esaurito.

Il trio partecipa al Festival di Sanremo 2015 vincendo con il brano Grande Amore con cui ottiene anche il terzo posto all’Eurovision Song Contest. Il 21 dicembre 2018 viene annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2019.

Gianluca Ginoble: età, fidanzata, tatuaggi, vita privata e curiosità del cantante de Il Volo

Nome d’arte: Gianluca Ginoble Di Vittorio

Data di nascita: 11 febbraio 1995 (sabato)

Età: 23 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Tenore

Luogo di nascita: Roseto degli Abruzzi

Altezza: 175 cm

Peso: 67 kg

Account social: Instagram Twitter

Gianluca Ginoble nasce a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio del 1995, Vive con la sua famiglia formata da mamma, papà e il fratello maggiore Ernesto, in un piccolo paesino chiamato Montepagano. Non ha alcun tatuaggio. In passato, il nome di Gianluca Ginoble è stato accostato a quello di Pasqualina Sanna, ex de La Pupa e il Secchione. Secondo i ben informati, avrebbe avuto una storia con una ragazza di nome Martina. Attualmente, pare che al suo fianco ci sia una ragazza di nome Francesca.

Ignazio Boschetto: età, fidanzata, tatuaggi, vita privata e curiosità sul cantante de Il Volo

Data di nascita: 4 ottobre 1994

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Cantante

Luogo di nascita: Bologna

Altezza: 183 cm

Peso: 79 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: https://www.ilvolomusic.com/

Ignazio Boschetto nasce a Bologna il 4 ottobre 1994 da genitori siciliani. Ha vissuto per diversi anni a Marsala con sua madre Caterina, pizzaiola, il padre Vittorio, muratore, e la sorella Nina. E’ un tifoso della Juventus. I suoi film preferiti sono Titanic e Harry Potter, adora Anne Hathaway e ha ben nove tatuaggi tra i quali una rosa dei venti sul polso sinistro, la scritta “Grazie” su quello destro, un nodo marinaro “Will be always together”, sul suo braccio destro e la scritta “Born to Rock”, sul bicipite sinistro.

L’ultima fidanzata risulta essere Alessandra Di Marzio, una ragazza di Caserta. Al momento non si sa se i due stiano ancora insieme o meno. Il suo nome è stato poi accostato a Roberta Morise. Oggi pare che sia single.

A febbraio 2020, Ignazio ha dubito un grave lutto per la perdita di papà vito.

Piero Barone: età, fidanzata, curiosità, vita privata del cantante de Il Volo

Nome d’arte: Piero Barone

Data di nascita: 24 giugno 1993

Età: 25 anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Naro

Altezza: 175 cm

Peso: 71 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http://www.ilvolo.mus.br/

Piero Barone è nato a Naro (Agrigento) il 24 giugno 1993, sotto il segno del Cancro. La sua famiglia è formata dalla mamma Eleonora Ognibene (casalinga), dal papà Gaetano (meccanico), dal fratello maggiore Francesco e dalla sorella minore Mariagrazia. Si è diplomato a 25 anni per mantenere una promessa fatta ai genitori.

Il cantante de Il Volo è stato fidanzato con Valentina Allegri, la figlia di Massimiliano Allegri, compagno di Ambra Angiolini nonchè allenatore della Juventus. Attualmente pare sia single.