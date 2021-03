Grave lutto per Ignazio Boschetto de Il volo: a poche ore dal ritorno sul palco del Festival di Sanremo, è morto il padre Vito.

Grave lutto per Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti de Il volo. Come fa sapere All Music Italia, domenica 28 febbraio, Vito Boschetto, il padre di Ignazio, è scomparso a Bologna, la città in cui viveva.

Come fa sapere la redazione di All Music Italia, Vito Boschetto è morto a causa di un male improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il padre, per Ignazio, è stato fondamentale sia per la sua crescita personale che professionale. Vito Boschetto è scomparso poche ore prima del ritorno sul palco del Teatro Ariston de Il Volo che, mercoledì 3 marzo, saranno ospiti del Festival di Sanremo 2021 per un omaggio ad Ennio Morricone.

Vito Boschetto ha creduto nel talento del figlio Ignazio sin da quando era piccolo. Lo ha spronato a partecipare ai provini compreso quello che gli ha permesso di partecipare al programma di Antonella Clerici,Ti lascio una canzone. Trasmissione che ha cambiato la vita di Ignazio che, insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone ha composto il trio de Il Volo portando la musica italiana in giro per il mondo.

Una figura fondamentale per Ignazio Boschetto che sta affrontando questo momento in silenzio, circondato dall’affetto della sua famiglia. Il signor Vito Boschetto, oltre ad Ignazio, ha lasciato la moglie Caterina Licari e un’altra figlia, Nina. Nonostante il terribile lutto, Ignazio dovrebbe salire sul palco dell’Ariston domani sera insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone per un toccante omaggio al maestro Ennio Morricone.

I fans, nel frattempo, si sono stretti intorno a lui inondandolo d’amore e di sostegno in un momento così doloroso.

“Ciao Ignazio mi dispiace tantissimo tesoro per la mancanza di tuo papà!!! Sentite condoglianze alla tua famiglia ❤️❤️ Ti sono vicino!!”, “Sentite condoglianze per la perdita del papà”, “Mi spiace tantissimo per la grande perdita del tuo papà. Condoglianze Ignazio, ti abbraccio fortissimo”, “Le mie più sincere condoglianze, non riesco a crederci”, “Mi dispiace tantissimo, non immagini quanto, mi unisco al tuo dolore abbracciandoti forte forte”, sono alcuni dei messaggi scritti dai fans sotto il post che vedete qui in alto.