Test immagine: riuscirai a trovare l’intruso in 40 secondi?

Sfida le tue doti visive con questo test immagine. Solo se sei un acuto osservatore troverai l’intruso in 40 secondi.

Oggi ti proponiamo un test che ti servirà per affinare il tuo senso di osservazione ed individuazione dei dettagli. Si tratta di diverse immagini con un differente grado di difficoltà. Ogni immagine ha un intruso e hai 40 secondi per trovarli tutti. Che la sfida abbia inizio!

Test: ti sfido a trovare l’intruso in 40 secondi

Mentre si ritiene spesso che siamo in grado di contrastare i trucchi più intelligenti, i test più semplici a volte si vengono fuori per essere i più complicati. I disegni in queste immagini sembrano sembrare simili in ogni modo, ma c’è davvero un intruso su ogni illustrazione. Sta a te scoprirlo in meno di 40 secondi.

Sfidare la tua visione con giochi o puzzle giocosi non è solo un modo per migliorare iltuo senso dell’osservazione, ma anche per stimolare il tuo pensiero. Per trascorrere un piacevole periodo con gli amici o per sollecitare le tue abilità di analisi visiva, questo test è più complesso di quanto sembri ideale.

Generalmente, solo i più nitidi riescono a trovare l’elemento che disturba la somiglianza quasi perfetta su queste immagini. Sii attento e ricorda che c’è una scadenza da rispettare!

Test 1: Trova l’intruso tra questi 3 gattini

Trova l’intruso che si nasconde in questa immagine:

Test 2: Trova l’intruso tra questi 3 uomini

Trova l’intruso che si nasconde in questa immagine:

Test 3: Trova l’intruso tra tutti questi personaggi

Trova l’intruso che si nasconde in questa immagine:

Soluzione del test

Ti è piaciuta questa sfida? Se ti sei divertito ne siamo lieti. Se hai avuto difficoltà a trovare gli intrusi ecco la soluzione del test.

Ti mostriamo nelle immagini che seguono i tre intrusi, sei riuscito a scovarli tutti nei 40 secondi?

L’intruso tra i gatti era il numero 3

L’intruso tra i 3 uomini era il numero 2

L’intruso tra i personaggi di Super Mario era il numero 5