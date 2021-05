Sai di che cosa hai bisogno questa estate? Mare e sole, dirai tu. Invece no! Quello di cui hai bisogno è una tuta jumpsuit di jeans!

Pronto? Parlano gli anni ’70? Sì, grazie, vorremmo avere tutte le vostre jumpsuit a disposizione, abbiamo intenzione di usarle di nuovo.

Come? Il viaggio nel tempo non è ancora stato messo a punto?

No, tranquilli, non siamo impazzite! (O meglio, non del tutto ancora).

Abbiamo solo visto uno degli ultimi post di Martina Colombari su Instagram e ci siamo rese conto che non possiamo più vivere senza una tuta intera di jeans.

Ecco come copiare la sua!

Tuta jumpsuit di jeans: per essere fashion ed alla moda come Martina Colombari

Chi di noi non possiede almeno una jumpsuit? Sì, avete capito bene, è il termine inglese per definire tutte le tute intere, che abbiamo comprato entusiaste ed in massa qualche tempo fa.

Niente di male in una jumpsuit, sia chiaro. Sono bellissime da vedere ed ancora più belle da indossare.

(Certo, tutto cambia quando, però, devi andare al bagno in un luogo pubblico o anche a casa)!

Ma non vogliamo parlare male delle tute intere oggi, bensì consigliartene una!

Lo sappiamo, lo sappiamo; ti abbiamo appena detto che sono terribili per andare al bagno, ma parliamoci chiaro. Quanto sono belle?

Soprattutto se guardiamo quella che Martina Colombari che sfoggia in questa foto: anche se la famosa showgirl non ha taggato il brand, noi pensiamo di aver trovato il capo più simile possibile.

Si tratta di questa jumpsuit di NA-KD che trovi cliccando su questo link.

LEGGI ANCHE –> Cinque must have degli anni ’70 che andranno di moda anche questa primavera

Il capo, esattamente come quello di Martina, presenta una vestibilità loose e cioè ampia e larga.

I pantaloni non sono più skinny ma vestono la gamba in maniera comoda, senza stringere (e senza, però, essere eccessivi).

Il lavaggio è di un jeans scuro, i bottoni sono in risalto (quelli di Martina sono oro) e in vita c’è una pratica cinta, da portare stretta oppure annodata.

Insomma, non dobbiamo certo dirti noi quanto questo capo sia perfetto e fantastico per l’estate, vero?

Il ritorno degli anni ’70, dopotutto, non è di certo un male, anzi!

La jumpsuit di jeans è il capo perfetto per proteggersi dal fresco nelle serate (senza coprifuoco, si spera) estive, è glamour ma senza dimenticare la praticità (a parte il sopracitato bagno) e facilissima da abbinare!

Come indossare una tuta intera di jeans: ecco gli abbinamenti perfetti

Questo è un capo che nasce da lontano (e no, tranquilli, non vi faremo tutta la storia per filo e per segno).

Ultimamente, però, lo abbiamo visto veramente abbinato a qualsiasi accessorio: è talmente versatile, infatti, che non è strano vederlo indossare sia di giorno che di notte!

La jumpsuit di jeans, però, di certo non è un capo che vi consiglieremmo per la serata degli Oscar.

Il suo stile è rilassato, giovanile e pensato appositamente per muoversi in libertà e vivere un’avventura!

LEGGI ANCHE –> Quali saranno le scarpe di tendenza per questa estate? Ecco cinque, insospettabili, must have

Potete pensare di fare come Katie Holmes e usare un blazer maschile (magari di tweed, qui ti abbiamo spiegato come indossarlo), scarpe con il tacco ed una borsa di media grandezza.

Il look è fresco ma anche perfetto per una giornata lavorativa!

Se invece preferite essere totalmente in linea con i trend del momento, potete provare ad abbinare la vostra jumpsuit a dei sandali.

Noi vi abbiamo detto qui quali saranno i cinque must have dell’estate e tra loro figurano anche i saldali platform: la modella qui sotto ci dà un’idea del look.

Semplice e perfetto, non trovate?

Infine, per le ragazze più estroverse ed estrose anche nel modo di vestire, c’è la possibilità di “riciclare” la jumpsuit anche in inverno.

Che ne dici di comprarla di un denim colorato e particolare (come questa arancione) ed abbinarci uno stivaletto alla caviglia oltre che un lupetto?

Il look non è solo da far girare la testa ma anche pratico, adatto ad un’uscita od ad una giornata lavorativa e semplicemente troppo stiloso per non replicarlo!

Insomma, ci siamo capiti: la tuta di jeans rappresenta uno di quegli elementi in grado di rendere il tuo stile unico e particolare.

Una volta che la indosserai, ti possiamo assicurare che tutti verranno a chiederti dove l’hai comprata!

Inoltre è un capo versatile che funziona sia d’estate che d’inverno: cosa potremmo volere di più?