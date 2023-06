Spray antipolvere home made: non c’è niente di più efficace e non spendo nulla

Bastano pochi ingredienti che abbiano sempre sotto mano per preparare un perfetto spray antipolvere home made: la vita cambierà

Uno dei nemici contro cui combattiamo tutti i giorni ha le ore contate. Ti sto parlando della polvere, compagna indesiderata delle nostre vite quotidiane e che ci fa spendere anche moto alla ricerca del prodotto giusto per eliminarla. Io ce l’ho, un vero spray antipolvere home made, semplice da preparare ed efficace da usare.

Anzi, più di uno perché in realtà ci sono più ricette buone per prepararlo. Nessuno mette in dubbio che i prodotti realizzati dalle fabbriche che lavorano solo su quello siano efficaci, oltre che specifici. Ma se possiamo fare da soli non c’è anche più soddisfazione?

Queste misture funzionano, le ho provate personalmente e non mi hanno mai tradito. Basta seguire la ricetta fedelmente, procurarsi uno spruzzino tipo quello che usiamo per i fiori. Quando l’abbiamo riempirlo con la nostra miscela speciale, basterà qualche puff sui mobili, come facciamo con lo spray antipolvere normale, e il gioco è fatto.

Cominciamo dalla ricetta più facile, ideale per il legno ma anche altre superfici. Ci servono 6 cucchiai di olio d’oliva, 2 cucchiai di aceto bianco e il succo di mezzo limone grande, filtrato con un colino.

Mescoliamo bene tutto in una ciotola e poi con questo liquido riempiamo lo spruzzino, lo chiudiamo bene, lo agitiamo in modo da creare una miscela omogenea e poi lo spruzziamo su un panno in microfibra. Con questo passiamo sulle superfici da pulire e se ci sono avanzi li eliminiamo con un altro panno.

Spray antipolvere home made: le ricette con il sapone spaccano

Non ci serve togliere la povere dai mobili in legno ma dalle superfici in vetro o in marmo? Nessuno problema, basta cambiare un ingrediente. Mescoliamo 200 ml di acqua con un cucchiaio di sapone liquido e qualche goccia di olio essenziale, quello che più ci piace. Io uso l’olio alla lavanda, ma è solo un consiglio. Il principio è lo stesso: mescoliamo, versiamo nello spruzzino e agitiamo bene prima dell’uso.

Ma c’è un’altra variante con il sapone che funziona molto bene. In realtà è con le scaglie di sapone ed è anche un modo intelligente per utilizzare una saponetta quando è quasi alla fine. Ci basta un cucchiaio di scaglie, insieme a 500 ml acqua e a 4 gocce di olio essenziale

Versiamo in un pentolino l’acqua e la portiamo ad ebollizione. A quel punto aggiungiamo le scaglie di sapone e mescoliamo per scioglierle. Spegniamo e lasciamo raffreddare. Poi aggiungiamo gli oli essenziali che più amiamo e mescoliamo ancora.

Riempiamo lo spruzzino aiutandoci con un imbuto e versiamo sulle superfici da pulire.