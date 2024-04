Stop al caschetto dritto: in primavera sfoggia questi tagli corti nuovi e freschissimi, sarai una dea

Le tendenze dei capelli corti del 2024 mettono in primo piano tagli freschi che non faranno rimpiangere il classico caschetto dritto

Secondo gli hairstylist, i tagli corti prenderanno sicuramente il sopravvento nel 2024. D’altronde i capelli lunghi richiedono molto tempo per essere curati. Quando l’umidità e i nodi possono trasformare i capelli lunghi in un lavoro di routine, non c’è niente di più allettante che tagliarli del tutto.

Ma il segreto per capelli che richiedono poca manutenzione non è portare subito le forbici alle ciocche: è fermarsi a vedere quali tagli di capelli si adattano più alla singola persona e lasciare che sia un professionista a fare il taglio.

I tagli corti più in voga nel 2024: addio ai classici caschetti

Non si può negare che i tagli corti siano estremamente trendy nel 2024. Quest’anno l’impulso di tagliare le ciocche per un nuovo look sta contagiando le clienti. Ciò è particolarmente vero quando la stagione estiva si avvicina e le donne si recano in salone per discutere gli stili più recenti con i loro parrucchieri di fiducia. Fortunatamente, ora ci sono più opzioni disponibili quando arriva il momento di aiutare le clienti a decidere quale di queste acconciature corte è giusta per loro.

Se i tuoi capelli sono molto fini, non significa automaticamente che le tue opzioni di acconciatura debbano includere extension costose o che richiedono molto tempo. Tagli maschili arruffati e acconciature a caschetto corto sono solo alcune delle opzioni estremamente popolari e lusinghiere tra quelle disponibili. Tra le più popolari, c’è il taglio pixie.

Per crearlo, basterà creare semplicemente una riga laterale e portare la frangia più lunga sul lato opposto, con le estremità delle basette assottigliate come quelle del collo. Ciò lascerà molti strati sopra (senza rimuoverne troppi) per aggiungere volume. Un’latra soluzione è la popolare acconciatura da ragazzo arruffato. Per ottenere questo look, bisogna mantenere la parte anteriore e la frangia più lunghe, iniziando a tagliare sulla nuca e sui lati.

Successivamente, occorre aggiungere numerosi strati sulla parte superiore e rifinire modellando questo look con cere o argille. Non c’è motivo di rifuggire dalle acconciature corte anche per chi ha capelli folti. Con il taglio giusto, un’acconciatura corta può funzionare magnificamente. Tra le opzioni suggerite, c’è l’accattivante taglio di capelli pixie bob. Si tratta di un mix di due stili corti alla moda.

Questo taglio di capelli è creato combinando un classico stile bob, scalato e con una forte sfumatura, con una frangia laterale molto pronunciata. La lunghezza della frangia varia da persona a persona. Per le fan dei capelli corti che desiderano aggiungere un po’ di colore al proprio stile, c’è il taglio pixie color pastello. Per creare questo look, mantieni entrambi i lati (a metà lunghezza) e la nuca molto corti, lavorando tutta la parte superiore indietro, verso la frangia più lunga. Ciò si traduce in un look audace e giocoso. Infine, continua ad applicare decolorazione e tono fino al risultato desiderato.