Vuoi avere delle sopracciglia perfette? Ecco i segreti che devi conoscere

Sappiamo bene che le sopracciglia incorniciano il nostro volto. Ecco i consigli per essere bellissime e senza troppa fatica.

La mattina tutte noi una volta che ci siamo svegliate vogliamo sentirci bellissime. Iniziamo quindi a prepararci e per ultimo ci dedichiamo al make-up. Prestiamo attenzione a coprire le occhiaie o qualche altra piccola imperfezione, ma molto spesso non dedichiamo il giusto tempo alle sopracciglia.

Ecco quindi che gli esperti di Chedonna hanno realizzato questa breve e semplice guida per renderle perfette e bellissime. Quindi se hai qualsiasi dubbio o se vuoi controllare che i passaggi che fai sono quelli giusti scorri le prossime righe e prendi appunti!

Sopracciglia perfette? Fai così

Questa parte del nostro viso è assolutamente uno di quelle essenziali! Negli anni abbiamo visto che la forma si è adattata al momento storico che stavamo vivendo. Le abbiamo avute, folte, piccolissime, dal tratto netto ed anche a zig zag. Impossibile non ricordare che per un periodo si rasava l’ultimo pezzettino!

Negli anni 90 abbiamo avuto modo di assistere allo spinzettamento esagerato. Ma il nostro obiettivo, oggi, è quello di avere delle sopracciglia in ordine senza esagerare. Ecco quindi che abbiamo racchiuso tutto in otto semplici e veloci consigli.

Come prima cosa dobbiamo fare massima attenzione alla forma. Dobbiamo capire quel’è quella perfetta per il nostro viso. Ma come possiamo farlo in casa senza andare dall’estetista? Semplicissimo ci servirà un righello! Si hai letto bene. Va benissimo anche un pennello sottile o una matita.

Mettiti poi davanti allo specchio e guarda bene il viso e le sopracciglia senza trucco. Pettinale verso l’altro. Prendi il righello ed avvicinalo al naso in modo verticale. Deve toccare la parte più esterna del naso e l’angolo interno dell’occhio. Realizza un puntino sull’attaccatura delle sopracciglia. Ripeti per gli altri tre punti delle sopracciglia. In questo modo avrai trovato la dimensione perfetta per te.

Per il puntino centrale il righello deve passare per il centro dell’iride, mentre per l’ultimo verso l’angolo esterno dell’occhio. Adesso è il momento della matita per sopracciglia. Dobbiamo infoltire oppure riempire qua e là? O al contrario le nostre sopracciglia sono troppo folte?

Ricordati di non esagerare e togliere troppo. Elimina solamente i peletti che non rientrano nella forma che hai tracciato. Mentre se devi riempire è importantissimo acquistare la matita corretta. Deve essere del colore delle tua sopracciglia o leggermente più chiara.

Se vuoi essere super precisa utilizza una matita con punta extra fine. In commercio ne trovi moltissime. Ami avere tutto con te? Sono perfette anche le piccole palette. Al loro interno troviamo ombretti, pennelli e mini pinzette. Un passaggio importantissimo è l’illuminante nell’arcata sopraccigliare. Questo ti permette di intensificare lo sguardo.

Controlla poi la situazione delle sopracciglia ogni giorno e se devi togliere qualche peletto fallo sempre dopo la doccia. Ricordati poi che vanno pettinate per dare il meglio di loro stesse. Adesso che conosci tutti questi consigli sarà facilissimo sentirsi bene con le nostre sopracciglia.