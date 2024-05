Scrub corpo: ecco come realizzarlo in casa!

È il momento per prenderci cura del nostro corpo. La bella stagione sta arrivando. Ma come possiamo farlo senza spendere cifre folli? Ecco la soluzione

Quando le giornate iniziano ad allungarsi ed il bel tempo fa capolino dopo la pioggia iniziamo a sentire la voglia di metterci delle gonne o dei vestiti più carini. Mostriamo, di conseguenza, le gambe. Ma come possiamo fare per avere una pelle perfettamente liscia?

Ecco che noi di Chedonna ti aiutiamo con alcune ricette fai da te per fare lo scrub in casa. Rimarrai senza parole per il risultato finale. Quindi scopriamo insieme che cosa ci occorre e siamo certi che avrete quasi tutto per iniziare subito. Vediamo.

Scrub corpo: le soluzioni fai da te

Prenderci cura di noi stesse è un momento che possiamo dedicarci la sera, magari prima di fare la doccia. Anche perché fare lo scrub vuole proprio dire eliminare le cellule morte e purificare la nostra pelle, oltre che nutrirla. Insomma una coccola che possiamo regalarci.

Ovviamente, non è da fare tutte le sere. Ma come possiamo realizzare un perfetto scrub per il corpo senza spendere soldi? Noi oggi ti mostriamo due ricette incredibilmente utili e super facili da realizzare. Quello che ti occorre è praticamente tutto in cucina.

Iniziamo con il primo scrub che ci aiuta a togliere le tossine dal corpo e a contrastare la cellulite.

Scrub al kiwi: pelle effetto seta

4 kiwi

un cucchiaio di sale grosso

un cucchiaio di olio Extra Vergine di Oliva

succo di un limone.

Come prima cosa frulliamo i nostri quattro kiwi, mettiamo il composto dentro una ciotolina ed uniamo tutti gli altri ingredienti. Amalgamiamo per bene. Una volta che abbiamo un composto uniforme iniziamo a massaggiarlo sulla nostra pelle con movimenti circolatori per circa cinque minuti.

Trascorso questo tempo risciacquiamo il tutto con acqua tiepida. La nostra pelle sarà liscissima!

Scrub con i fondi del caffè, effetto levigante

4/5 fondi di caffè

3/4 cucchiai di olio vegetale

1/2 di sale da cucina

Iniziamo con i fondi del caffè che fanno riferimento ad una moka da due persone. Lasciamoli all’aria aperta per una notte prima di utilizzarli. In questo modo perderanno tutta la loro umidità. Uniamoli in un piccolo contenitore ed aggiungiamo tutti gli ingredienti. Iniziamo sempre con il quantitativo minore e nel caso aggiungiamo.

Amalgamiamo con attenzione ed applichiamo sulla pelle che deve essere asciuttissima. Massaggiamo sempre con movimenti circolari e poi togliamo il tutto sotto la doccia. La nostra pelle sarà nutrita e bellissima da guardare. Come avete visto sono ricette semplicissime e dal costo pari a zero, quindi mettiamoci alla prova e realizziamole!