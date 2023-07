Hai le gambe grosse? Vesti così, appariranno molto più snelle!

Scopri come avere gambe più magre grazie al giusto look. Con gli abiti giusti ti vedrai molto meglio allo specchio.

Quando ci si guarda allo specchio, la caccia ai difetti è sempre aperta. Eppure, basterebbe concentrarsi sui pregi dimenticandosi dei primi per vivere bene con la propria figura. Nell’attesa di riuscirci, però, può essere molto utile imparare a vestire in modo da far sì che anche quelli che si percepiscono come difetti spariscano.

Come? Indossando gli abiti giusti è possibile cambiare le proporzioni del corpo e ciò vale anche per le gambe grosse. Dopo aver visto come camuffare le braccia grosse, scopriamo quindi come vestirsi per far apparire le gambe più snelle e slanciate. Il risultato sarà certamente in grado di farti sentire al meglio e di donarti al contempo maggior sicurezza in te stessa.

Gambe grosse? Ecco come nasconderle con gli abiti giusti

Indossare gli abiti giusti è il modo perfetto per sentirsi al meglio e per poter contare su un look che sia in grado di definirci. Se, ad esempio, ti senti a disagio con le tue gambe sapere di poter contare su alcuni trucchi per farle apparire più snelle ti sarà sicuramente di conforto. Al fine di aiutarti, quindi, oggi ti sveleremo alcuni trucchi da mettere in atto se hai o pensi di avere le gambe grosse. Il primo aspetto da considerare è che indossare i tacchi snellisce particolarmente e se ami il genere, gli stivali, alti o di qualsiasi misura sono maggiormente d’aiuto. Ovviamente dovrai far attenzione a trovarne un paio che non stringa troppo le gambe. Inoltre può essere utile scegliere scarpe non troppo minute. Ciò farà apparire piedi e gambe a loro volta più piccoli rendendoti la vita di gran lunga più semplice.

Andando ai vestiti, i pantaloni o i jeans a zampa sono perfetti per cambiare le proporzioni. E vanno bene sia da accompagnare con maglie a svasare che aderenti se, ad esempio, ti piace il tuo punto vita. Ovviamente, se il problema è per lo più nella zona delle cosce puoi anche optare per maglie lunghe, magari più sui lati in modo da avere anche un look particolare. Quanto allo svasare, lo stesso può dirsi anche per le gonne, sopratutto se corte. Ovviamente anche i vestiti vanno bene sia a metà gamba che sotto al ginocchio. E il via libera assoluto è per le gonne lunghe, da scegliere preferibilmente ampie.