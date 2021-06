Vuoi nascondere braccia grosse e fuori forma? Scegli una camicia leggera tra le più cool

Le camicie vengono spesso associate al lavoro ma in realtà sono un capo passepartout, in particolar modo quelle in tinta unita nei colori neutri o nelle tonalità del blu e del nero. In estate sono un’ottima soluzione per coprire braccia grosse e fuori forma. Scopriamo alcuni modelli da indossare per outfit di tendenza da giorno e per le serate più glamour.

Siamo tutte un po’ ingrassate nell’ultimo anno e mezzo e molte di noi non hanno ancora ripreso una forma top (sempre che la si abbia mai avuta ma vabbè). Per altre il “problema braccia” c’è sempre stato ma mentre si cerca di migliorarsi con una buona, e soprattutto costante, attività fisica, si possono coprire con una leggera camicia. Il segreto in questi casi è di puntare sulle gambe o sull’addome, spostando l’attenzione così sui punti forti. Vediamo alcuni modelli irresistibili di camicie per l’estate 2021.

Per coprire le braccia punta sulle camicie più cool dell’estate

Prima di scegliere il brand più adatto per modello e prezzo va capito come portare una camicia. Le maniche dovranno essere leggermente “arrotolate” così da lasciare scoperti i polsi. Questo trucchetto usato dalle modelle anche sulle giacche più morbide, fa immediatamente apparire le braccia più lunghe e magre e ricordate che i polsi sono molto attraenti (non solo perché zona erogena), oserei dire come il collo. Mostrarli, senza troppi charms rumorosi – visto che i sei anni sono passati da un bel pezzo – è sempre elegante. Altro mood è quello di fare un nodo in vita, questo per i tagli più lunghi e casual; oppure scegliere una camicia con maniche a palloncino che camuffi con il volume la parte più molliccia, diciamo.

Per maniche a tre quarti voluminose e colorate c’è la camicia con stamp a fiori “Martha” di Sandro Paris su Farfetch. A dir poco stupenda, ha un colletto con increspature, scollo a V, chiusura frontale con bottoni. Il costo è di 195 euro.

Massimo Dutti invece propone linee più basic a prezzi che si aggirano sui 50 – 60 euro su Zalando. Restando sullo stesso sito e su una storica azienda italiana, si trova una camicia in var blu chiaro e rosso (ma esiste anche la variante turchese) di Luisa Spagnoli. Costa 199 euro e la fantasia ricorda le grafiche di Etro. Sarà perfetta infilata in un paio di shorts di jeans blu.

Se si preferisce un brand low-cost allora meglio andare direttamente su Mango. Tra i più noti è quello che ha maggior scelta di camicie ed a budget davvero contenuti.

Silvia Zanchi