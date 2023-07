Strategie e incertezze, questi segni sfortunati devono fare i conti con un destino complesso

Segni sfortunati che devono aprire bene gli occhi, è giusto giocare d’anticipo, ma la presunzione non è sempre la cosa giusta!

Non c’è lo spazio per il dubbio, ma a volte agire con impeto e coraggio porta inevitabilmente a porsi delle domande. Il successo è l’obiettivo, ma anche il fallimento con i suoi insegnamenti può diventare un nuovo punto di partenza. Per questo consigliamo ai segni più sfortunati di non demordere nonostante tutto quello che accade. Le giornate possono diventare complesse, e senza dubbio potrebbero peggiorare in base all’umore con le quali le si affronta. Proprio per questo consigliamo qualche trucco di meditazione, perché riprendersi è il primo passo, ma accettare è la svolta.

In ballo ci sono ben 4 astri, il dialogo tra loro non è proprio così acceso, ma le varie dinamiche potrebbero causare dei blocchi, specialmente nelle reazioni da porre in essere. Così, non poniamo delle vie certe, ma dei suggerimenti per conoscere meglio sé stessi. A volte, il dubbio viene da dentro perché si ha paura di non essere all’altezza o di non essere abbastanza nonostante i sacrifici.

Marte passa dalla Vergine, e Plutone si incontra con Mercurio, rispettivamente i pianeti e il segno della Guerra, Pragmaticità, Illusione e Pensiero, sono le chiavi per affrontare le sfide che in questo momento arrivano a bizzeffe. Ciò significa essere pronti a tutto, ma con la consapevolezza che si può sempre cadere. Non importa, quel che conta è non chiudersi in sé stessi, ed aprirsi ad un confronto costruttivo. Da questo atteggiamento si costruiscono le prima basi del successo futuro.

Si agisce con coraggio ed energia, ma restando sempre sul piano della praticità e logicità. Al tempo stesso si sogna e si dà molto da fare ad un pensiero in divenire, ma senza perdersi. Potrebbero esserci incertezze e dubbi, ma se si segue la propria strada non c’è lo spazio per il timore.

Segni sfortunati, classifica e previsioni, che giornata… da dimenticare!

Quando in ballo c’è qualcosa di grosso, purtroppo capita di avere quel nervosismo che rende tutto più incerto. Come se si avesse paura che ad ogni passo, si caschi senza riemergere. Il mare dei dubbi è sempre in movimento, ma pianificare ed organizzare potrebbe essere quella mossa che aiuta ad affrontare questa situazione. Diciamo che di recente l’oroscopo è venuto incontro a 3 segni grazie alla logica, ma in questo momento esserlo, diventa difficile. Consigliamo di trascorrere la giornata con lo spirito giusto, non significa non sbagliare, ma di accettare qualsiasi fallimento come se fosse una gioia.

Segni sfortunati, al primo posto c’è il segno del Leone, che stress per il Re dello Zodiaco!

E’ un vero leader quando si tratta di partire alla ribalta, ma non è detto che sia sempre forte. Anzi forse si dovrebbe ripristinare il concetto di forza, perché chiunque ce l’abbia agisce, ma non per questo non significa che non abbia delle paure. In questo momento ne ha, specialmente perché deve confrontarsi con il suo avversario peggiore: sé stesso. Si sente stressato e sopraffatto, ma non per questo deve cadere nella stasi improduttiva. Consiglio: meglio chiarirsi le idee compiendo gesti che ripristinano il buon umore. Divertirsi e alleggerire il cuore con spontaneità, gli amici sono la cura migliore.

Segue il Capricorno, si scontra con una realtà complessa, non riesce ad accettare!

Cocciuto e con le idee fin troppo chiare, non riesce ad accettare il fallimento dei propri piani. Ebbene, anche ad un perfezionista come lui capita di cascare, e pure male. Questo però non vuol dire che si è fatti molti errori e che nulla andrà più bene, ma che semplicemente la vita in divenire non ha accolto al meglio i semi, e i frutti “raccolti” sono ancora un po’ acerbi. Aspettare, tempo ala tempo. Consiglio: soprattutto sul fronte delle relazioni, darsi tempo, e darsi la possibilità di sbagliare, perché altrimenti, non si impara nulla!

All’ultimo posto c’è l’amico dei Gemelli, guai a chi calpesta il suo cammino!

Logorroico ed in balia della sua ansia perenne, si sta piano piano rendendo conto che il suo continuo sfuggire dalle situazioni, gli ha fatto stringere nelle proprie mani molto poco. L’atteggiamento giusto non è rimanere in situazioni che non piacciono, ma non avere paura di affrontarle, perché dietro le preoccupazioni c’è una voglia matta di evolvere, crescere e migliorarsi. Soltanto un guerriero con lo spirito e la mente del segno può essere vincente. Consiglio: confrontarsi con chi è più esperto, senza fare gare, ma semplicemente per cogliere con piacere la voglia di ritrovare sé stesso in qualcosa di nuovo.