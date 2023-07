Edoardo Donnamaria, il gesto in protezione di Antonella Fiordelisi: poi svela la natura del loro rapporto

Edoardo Donnamaria compie un grande gesto in protezione di Antonella Fiordelisi e poi svela il suo attuale rapporto con lei.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio e, dopo la pubblicazione di un video privato di Antonella Fiordelisi da parte di Fabrizio Corona, compie un gesto di grande protezione per la donna di cui si è innamorato nella casa del Grande Fratello Vip e con cui sta attraversando un periodo delicato. Negli scorsi giorni, Corona, sul suo canale Telegram e tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un video privato di Antonella Fiordelisi a cui rivolge anche una richiesta shock.

Dopo la pubblicazione del video, Antonella Fiordelisi, su Twitter, ha scritto: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video ne tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune”.

Edoardo, invece, era rimasto in silenzio, almeno pubblicamente perché lo stesso Corona ha poi pubblicato lo screenshot di una chat su whatapp in cui Donnamaria si scaglia contro di lui difendendo la Fiordelisi. Ieri, però, ha deciso di intervenire sulla questione anche pubblicamente e l’ha fatto con una diretta annunciata in anticipo per un motivo che i fan più fedeli e che hanno imparato a leggere ogni suo gesto, hanno particolarmente apprezzato.

La diretta Instagram di Edoardo Donnamaria per proteggere Antonella Fiordelisi

Dopo aver pubblicato la chat privata avuta con Edoardo Donnamaria, Fabrizio Corona ha annunciato una diretta sul proprio canale Telegram alle 19.30 di domenica 9 luglio. Una diretta annunciata per raccontare la sua verità sul video pubblicato di Antonella Fiordelisi. A rispondere a Corona, però, è stato proprio Edoardo Donnamaria che, dopo giorni di silenzio social, ha pubblicato una storia annunciando una diretta su Instagram alla stessa ora.

Un gesto di protezione e di scudo nei confronti di Antonella Fiordelisi che i fan hanno particolarmente apprezzato. Pur non amando parlare della propria vita privata sui social, Edoardo per distogliere l’attenzione dalla diretta di Corona, ha intrattenuto per più di un’ora quasi settemila persone togliendosi con ironia ed intelligenza qualche piccolo sassolino dalla scarpa e rispondendo anche ad alcune domande sul suo rapporto con Antonella.

Alle 19.30 di domenica 9 luglio, così, Edoardo ha parlato di giurisprudenza e di reati lanciando una serie di frecciatine con un’ironia sottile e pungente.

“se commetti dei reati per campare, no per esempio, non puoi dire “eh io mi appello al diritto di lavoro”, no il diritto del lavoro si applica quando uno fa un lavoro che esiste” #drojette #donnalisi pic.twitter.com/WwLplhLmcW — (@perfettacosi__) July 9, 2023

“però di solito sappiate che le leggi servono a tutelare tutti, la comunità, la società non è che le leggi sono fatte per fregarci” ✨#drojette #donnalisi pic.twitter.com/hbbxbpSKDW — (@perfettacosi__) July 9, 2023

Donnamaria, poi, ha lanciato una serie di dardi ai gossipari invitando tutti a non credere a tutto quello che dicono smentendo tutte le notizie che stanno circolando su di lui e Antonella in primis le voci che parlano di tradimento o di storia finita ufficialmente senza rinunciare all’ironia.

“vi consiglio di ascoltare sempre le pagine di gossip che ci sono in giro” “quando dicono “è finita ufficialmente delle fonti certe mi hanno detto che” è sempre la verità”#donnalisi pic.twitter.com/RqFYPOBDQO — (@perfettacosi__) July 10, 2023

“quando vi vedete sbattere le porte in faccia voi diventate cattivi, cominciate a tirare fuori le cattiverie contro queste persone perché la vostra vita oscilla tra l’essere fan ed essere haters a seconda di come tira il vento” #drojette #donnalisi pic.twitter.com/mtJotLempv — (@perfettacosi__) July 10, 2023

Sul suo rapporto con Antonella che ha fatto sognare e continua a far sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma, ha detto: “Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché certe situazioni particolari ti obbligano ad affrontare dei temi fra persone. Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, ci stiamo sentendo, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e che ovviamente vanno rispettati. – ha continuato Donnamaria – A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato”.

“Per tante cose che sono successe in questi giorni, quindi vedi anche delle cose negative possono portare a cose positive e quindi sono stato costretto perché quando succede una cosa brutta ad una persona a cui vuoi bene è giusto farsi sentire. Ci siamo sentiti, abbiamo parlato anche fino a poco fa, ci vedremo sicuramente“, ha concluso Donnamaria.

Parole e un gesto importante quello fatto da Donnamaria nei confronti della Fiordelisi. Alla luce di tutto, i fan si chiedono: tra i due è davvero tutto finito? Indipendentemente da ciò che accadrà, Edoardo e Antonella sanno di poter contare l’uno sull’altra e se lui l’ha difesa con una diretta, lei lo ha fatto mettendo a tacere gli haters con un commento come potete vedere qui in alto.