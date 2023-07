Clizia Incorvaia, addio alle culotte de cheval, la reazione dei fan

Clizia Incorvaia ha deciso di sottoporsi ad un intervento estetico. Una decisione a quanto pare audace, ma il risultato è stato sorprendente.

L’influencer Clizia Incorvaia ha deciso di sottoporsi un intervento estetico e di condividere questa esperienza con i suoi fan. Questa decisione nasce dalla volontà di lanciare un messaggio di incoraggiamento. Seppure agli occhi di molti lei appare come donna bellissima che non necessita di alcun ritocco, per l’influencer le culotte de cheval hanno rappresentato da sempre un motivo di disagio.

Questo intervento estetico ha cambiato notevolmente la vita di Clizia Incorvaia. In molti si sono chiesti quali siano le motivazioni alla base di questa scelta coraggiosa e cosa possa spingere una persona a prendere una decisione così importante e soprattutto a condividerla con il pubblico. Quel che è certo è che per Clizia non è solo una questione di apparenza, ma molto di più.

Clizia Incorvaia e il suo intervento per eliminare le culotte de cheval

Clizia Incorvaia è un’influencer e modella italiana classe 1992, romana, che deve la sua notorietà ai social network, soprattutto Instagram, dove la seguono milioni di persone. Clizia vanta collaborazioni con noti brand di moda, oltre ad aver partecipato a programmi televisivi come L’Isola dei Famosi nel 2021.

Recentemente, Clizia Incorvaia è tornata a far parlare di sé. La celebrità ha infatti preso una decisione molto importante e ha condiviso ogni dettaglio di questa decisione con i suoi fan. Clizia si è decisa a dire per sempre addio ad un suo inestetismo che la preoccupava da tempo, decidendo di optare per l’intervento estetico per la rimozione della culotte de cheval, ovvero una liposuzione della zona latero-glutea.

L’intervento chirurgico nel dettaglio mira a ridurre il grasso accumulato nella parte laterale delle cosce sotto i glutei. Questo grasso spesso è difficile da eliminare solo attraverso attività fisica e dieta e per molte persone l’intervento chirurgico rappresenta l’unica soluzione possibile per migliorare il proprio aspetto e la propria figura.

Clizia sembra aver preso questa decisione proprio per la necessità di sentirsi più a suo agio con il suo corpo, dato che non riusciva a mostrare con orgoglio il suo lato B. La decisione di condividere questo suo fardello con i fan è data dalla volontà di trasmettere un messaggio positivo riguardo l’accettazione di se stessi e i modi utilizzati per superare le proprie insicurezze.

Dopo aver valutato le possibili opzioni e consultato diversi esperti del settore, Clizia ha scelto il team di professionisti che, eliminando le sue culotte de cheval, le ha permesso di dire per sempre addio a questo inestetismo che le infondeva insicurezze.

Subito dopo l’intervento, l’influencer ha iniziato a condividere con i fan il percorso di guarigione. La sua esperienza è diventata fonte d’ispirazione per tutte quelle persone che nonostante le proprie insicurezze non riuscivano a prendere in considerazione l’opzione di un intervento estetico. Attraverso questa condivisione, Clizia Incorvaia lancia il messaggio dell’importanza di prendersi cura di se stessi e di sentirsi sempre bene con il proprio corpo, ma anche l’importanza di farlo nel modo giusto senza arrecare in alcun modo danni alla propria salute.

Questo viaggio all’insegna dell’eliminazione delle culotte de cheval è sicuramente un’esperienza importante che ha richiesto grande motivazione e anche grande coraggio. Ovviamente sottoporsi ad un intervento estetico è una scelta personale, ma dato che comporta dei rischi va affrontata con consapevolezza e con molta serietà.

Oggi Clizia si sente una persona nuova. L’intervento estetico per la rimozione delle culotte de cheval ha rappresentato un passo importante non solo per la sua vita, ma anche per la sua carriera. Migliorare il suo aspetto estetico e sentirsi più a suo agio con il suo corpo le ha dato una maggiore sicurezza in se stessa. Per lei è un nuovo inizio e i suoi fan la sostengono con grande affetto.