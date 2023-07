Butti i fondi del caffè! Grave errore: così crei uno scrub da fare invidia ai professionisti!

Non buttare i fondi del caffè. Puoi farci uno scrub davvero perfetto ed utile per la tua pelle. Scopri subito cosa fare!

Anche il nostro corpo ha bisogno di cure. Noi abbiamo necessità di dare benessere al nostro corpo per permettergli di stare al meglio e nella sua forma più smagliante altrimenti si rischia solamente che si creino danni. Basta pensare alle smagliature, le rughe anticipate, i capelli secchi, acne o anche secchezza della pelle.

Tutti questi aspetti della cura del nostro corpo vanno tenuti assolutamente in considerazione se non si vuole rischiare poi anche di rovinare la propria forma estetica. Questo ovviamente non va sottovalutato poiché abbiamo bisogno di sentirci più in confidenza con il nostro corpo e con il piacersi.

Per quanto riguarda poi la nostra pelle e la sua pulizia le cose si fanno poi davvero molto difficili. Sembrerà strano ma è così. La maggior parte delle persone pensa che fare una doccia, lavarsi la faccia e le mani con acqua e sapone, possa risolvere tutto quanto e rendere tutto perfetto. Per quanto riguarda la pelle, purtroppo, non funziona in modo così semplice. La pelle va curata, ripulita, esfoliata e nutrita nel modo in cui deve essere fatto.

Con un po’ di caffè puoi creare uno scrub perfetto. Leggi subito quanto segue. Sarà perfetto!

La pulizia della propria pelle, la cura e la nutrizione della pelle richiedono alcuni accorgimenti. Qui puoi trovare poi degli aiuti molto utili su come usare il caffè rimasto, che sicuramente ti farà piacere prendere in considerazione.

Uno scrub al caffè può essere fatto in modo davvero molto semplice. Quel che devi fare è usare quanto segue:

4 cucchiai di fondi di caffè;

4 cucchiai di zucchero di canna;

8 cucchiai di olio di mandorle dolci;

2 cucchiai di miele molto liquido.

Quel che bisogna fare è semplicemente miscelare il tutto ed ottenere un composto omogeneo e granuloso ma non eccessivamente montato. A questo punto deve semplicemente riposare per almeno dieci minuti prima di essere applicato. Il prodotto infatti deve riposare poiché altrimenti non riuscirà ad avere il giusto effetto sulla pelle.

Appena avrà riposato il giusto quel che bisogna fare è applicare il prodotto sul viso o sulla pelle. Questa maschera per viso e pelle può essere usata come esfoliante anche per le zone più sensibili. Questo perché ovviamente la composizione delicata non intacca quella che è la struttura della pelle e non la irrita. Il risultato è quindi garantito.

Il prodotto può essere utilizzato come esfoliante anche prima di fare una bella doccia. Ovviamente però si consiglia in modo molto importante di tenere la pelle ben umida prima di arrivare ad applicare il prodotto. Applicare il prodotto su pelle già secca può infatti creare solamente delle ulteriori problematiche come arrossamenti ed infiammazioni nonostante il prodotto sia estremamente delicato e fatto a mano.

Viste le quantità abbondanti si può poi anche conservare in temperatura ambiente se non fa molto caldo e poi riutilizzarlo il giorno dopo. Dopo aver applicato il prodotto conviene poi fare una doccia tiepida per rilassare la pelle.