Idee su come abbinare le mules e indossare le scarpe di tendenza per i look primaverili. Lasciati ispirare dai nostri consigli!

Conquistano nuovamente le tendenze della primavera estate, per quest’anno non possono mancare nel tuo guardaroba le tanto amate mules. Le scarpe conosciute per avere il tallone scoperto privo di cinturino e altre chiusure varie, le mules si indossano per tutte le occasioni e possono essere semplici, basse, con tacco ed estremamente eleganti.

Entrano a far parte nel mondo della moda nei primi anni Novanta, ancora oggi le mules sono tra le calzature più richieste in assoluto da donne di tutte le età. Raffinate e di classe nonostante la loro semplicità, i brand e le maison propongono modelli adatti a tutti i contesti.

Puoi indossare le mules di giorno, di sera, per fare la spesa, per una cena romantica o per recarti ad un evento in cui il dress code principale è l’eleganza. Insomma, una scarpa che ti permette di dare quel tocco di stile in più al tuo outfit senza esagerare! Come abbinare, però, le mules questa primavera estate?

Look primaverili ed estivi con le mules

Abbiamo constatato che le scarpe di tendenza possono essere indossate in qualsiasi occasione, ma quali sono i look a cui ispirarsi per i propri outfit primaverili ed estivi?

Senza ombra di dubbio l’abbinamento più suggerito del momento da sfoggiare durante il giorno è il pantalone a sigaretta e un capo basic che non può mancare nel tuo guardaroba, ovvero la camicia bianca. Per il periodo estivo opta per un modello in lino. Anche i jeans a vita alta nella versione a palazzo o i cosiddetti boyfriend jeans si sposano perfettamente con questo tipo di calzatura, specialmente con il modello a punta.

Ritornano di moda i pantaloni a pinocchietto, slancia la figura con una scarpa mules dal tacco alto e impreziosita da dettagli particolari. Da evitare con gonne lunghe e over, piuttosto privilegia mini gonne e mini dress estivi dando quel tocco di stile in più con una mules total black semplice ed elegante.

Se cerchi un look più raffinato, allora puoi sfoggiare le tue mules con il tacco sotto un midi dress di qualità. Anche un look total denim composto da giacca di jeans e gonna in denim può diventare un perfetto outfit in stile casual chic grazie alle mules!