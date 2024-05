Ricavare uno spazio da trasformare un angolo di relax in casa nostra è fondamentale per ricaricare le energie: ecco come trasformare una stanza in un’oasi di serenità.

La casa è il nostro rifugio, e nella vita frenetica di oggi è importante avere uno spazio tranquillo dove potersi rilassare e ricaricare le batterie: un angolo di relax dove sfuggire allo stress della vita quotidiana e ritagliarsi momenti di tranquillità e benessere.

Sia che tu viva in un appartamento piccolo o in una casa spaziosa, vediamo come creare un angolo relax personalizzato per trasformare una stanza della tua abitazione in un’oasi di pace, e renderla ancora più accogliente. Questo angolino può diventare il tuo rifugio privato, dove chiudere la porta, staccare la spina e lasciare fuori i problemi.

Creare un angolo di relax in casa: scegliere la location perfetta

Il primo passo per creare un angolo relax è scegliere un’area della casa adatta allo scopo. La scelta della stanza dipende dalle preferenze personali e naturalmente anche dalle dimensioni della casa. Può essere un angolo della camera da letto o del soggiorno, ma anche della stanza da bagno o un angolino del terrazzo.

L’importante è che sia un’area tranquilla e lontana dal trambusto. Se hai la fortuna di avere una stanza in più potresti considerare di dedicarla interamente al relax, magari trasformandola in una sala dedicata ai tuoi hobby, come la musica o la lettura, oppure in una piccola oasi zen. Altrimenti anche un semplice angolino del soggiorno può essere sufficiente per creare il tuo spazio personale.

La scelta dei mobili e dell’illuminazione

Una volta individuata la stanza di casa più adatta, passiamo alla scelta dei mobili e dei complementi di arredo, senza i quali un angolo relax non sarebbe completo. Una poltrona imbottita o un divanetto possono essere la scelta ideale per riposarti dopo una lunga giornata.

Per rendere l’angolo ancora più accogliente aggiungi qualche cuscino morbido e una coperta. Scegli colori tenui e naturali per mobili e pareti come il verde, il blu o il beige: creano un’atmosfera tranquilla e piacevole e favoriscono la concentrazione e il relax.

Poni accanto alla seduta un tavolino d’appoggio, sarà essenziale per tenere a portata di mano una tazza di tisana, o un buon libro o un calice di vino per il relax serale. Non dimenticare un poggiapiedi o un pouf dove allungare per le gambe.

Anche l’illuminazione gioca un ruolo fondamentale per creare la giusta atmosfera dell’angolo relax di casa. Evita le luci al neon troppo intense e scegli invece lampade da tavolo o applique a luce soffusa, che creano un’atmosfera calda e accogliente.

Creare un’atmosfera rilassante

Per prima cosa, compra delle candele da arredo profumate: oltre ad illuminare con discrezione regalano all’ambiente un tocco di romanticismo e contribuiscono a creare la giusta atmosfera. Assicurati di posizionarle in modo sicuro e di spegnerle quando non sono in uso.

Per rendere l’angolo relax davvero speciale puoi aggiungere alcuni elementi che contribuiscono a creare un’esperienza multisensoriale, come una piccola fontana d’acqua o una ciotola per bruciare incenso.

Se ami la musica rilassante puoi installare un impianto audio o semplicemente tenere a portata di mano delle cuffie per ascoltare la tua playlist preferita.

Personalizzare lo spazio

Arreda la stanza anche con piante d’appartamento: non solo apportano un tocco di natura nell’ambiente, ma possono anche purificare l’aria circostante. Alcune piante come la sansevieria, il pothos, la lavanda o la felce di Boston possono essere posizionate anche in camera da letto: favoriscono un ambiente rilassante e migliorano la qualità dell’aria senza rilasciare eccessivamente ossigeno durante la notte.

Non dimenticare di personalizzare l’angolo relax di casa in base ai tuoi gusti personali. Aggiungi quadri, foto, una collana di luci soffuse o qualsiasi altro oggetto che ti faccia sentire a tuo agio.

Se sei una persona creativa puoi decorare l’angolo con i tuoi lavori artigianali o con opere d’arte che ti ispirano. Se per rilassarti ami leggere, crea un angolo lettura aggiungendo una piccola libreria o un portariviste per tenere a portata di mano i tuoi libri preferiti.

Casa, trasforma il bagno in un’oasi di relax

Un’altra ottima idea è trasformare il bagno in un angolo di relax in bagno. Alcune idee per ricreare un’atmosfera SPA e rilassante? Anche al bagno, opta per colori tenui e naturali.

Se hai la vasca da bagno, metti qualche candela profumata sui bordi per avere un’atmosfera calda e accogliente, più intima. Se hai un bagno con doccia puoi porle su una mensola o su un mobiletto. Arreda il bagno con qualche piantina, come una piccola felce, oppure sistema un cestino di fiori secchi o potpourri.

Fai installare luci soffuse o faretti LED regolabili per creare la giusta illuminazione e integra una radio o un sistema audio per ascoltare musica new age o brani chillout e lounge. Se lo spazio lo consente, posiziona una mini libreria con riviste e libri da leggere durante il bagno.

Utilizza olii essenziali e diffusori di aromi per creare un’atmosfera profumata e avvolgente. Infine aggiungi un mobile portaoggetti dove riporre prodotti di bellezza e altri accessori bagno per il relax, accappatoi e ciabattine morbide per un’esperienza di benessere.

Per un momento di puro piacere, prendi in considerazione l’acquisto di una vasca idromassaggio o di una doccia multifunzione con getti di massaggio, luci e suoni: così trasformarai il tuo bagno in una piccola SPA personale.