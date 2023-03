5 Accessori per il bagno che non si può non avere

Il bagno è tra le stanze più utilizzate della casa. Deve essere tenuto in ordine e includere gli elementi principali che consentono di avere una regolare igiene quotidiana.

Tuttavia, la maggior parte delle persone conferisce a questi oggetti un’importanza marginale, ma in realtà non è così visto che queste “cose” per il bagno completano l’ambiente rendendolo funzionale e donandogli il giusto stile. Ovviamente, senza questi accessori, la stanza risulterebbe spoglia e anacronistica.

Un bagno non è dato solamente dai sanitari e proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere quali sono i 5 accessori di cui non è assolutamente possibile fare a meno. Grazie a questi “oggetti” l’area della casa adibita alla sede di apparecchi igienico-sanitari, subirà un cambiamento radicale e diventerà così un ambiente non solo confortevole, ma anche piacevole da vivere.

L’amore per i piccoli dettagli sta nel saper scegliere gli accessori giusti che consentono di valorizzare al meglio la potenziale ricchezza della routine quotidiana e allo stesso tempo dona un tocco di personalità alla stanza, come ad esempio gli accessori per il bagno di Coin che oltre ad essere numerosi, rappresentano il connubio perfetto tra eleganza e qualità.

Accessori indispensabili

Arrivati a questo punto andiamo a vedere quali sono i 5 accessori che non possono mai mancare all’interno di un bagno.

Dispenser sapone

È tra gli accessori che non passa di certo inosservato. Tuttavia è igienico perché viene erogata una piccola dose di sapone neutro che verrà depositato sulle mani. Inoltre, è possibile scegliere il contenitore a seconda dei propri gusti personali e lo stile dell’ambiente.

Il dispenser può essere da appoggio o installato a parete ed è la soluzione migliore per un bagno che ha pochissimi piani d’appoggio. Un dosatore di sapone se collocato a parete risulta pratico e se posizionato alla giusta altezza, è sicuramente facile da utilizzare anche per i bambini e persone disabili.

La manutenzione è semplice, infatti lo si può ricaricare ogni volta che si vuole senza nessuna difficoltà e consente di cambiare il prodotto a proprio piacimento. Inoltre ha una lunga durata ed è dotato di un beccuccio che permette di regolare il quantitativo dello stesso così da evitare eventuali sprechi.

Porta spazzolino

Se si sta pensando di modificare l’arredo del proprio bagno in ogni minimo dettaglio di certo non ci si può dimenticare del portaspazzolino. È un accessorio indispensabile disponibile in una vasta gamma di modelli, come il classico e romantico, quello moderno o minimal.

Inoltre, in caso di superfici ampie si può optare per il portaspazzolino da appoggio che viene installato sulla parete, oppure un modello sospeso, al fine di ridurre l’ingombro sul bordo del lavandino o meglio ancora, si può valutare l’idea di acquistare un portaspazzolino da muro o elettrico, in quanto è la soluzione ideale per conservare gli spazzolini elettrici.

Il portaspazzolino è un oggetto di design, contribuisce all’arredo del bagno e non va mai sottovalutato, anzi, va sempre scelto con attenzione.

Inoltre, grazie a questo accessorio, il bagno può essere tenuto in ordine dal momento che permette di riporre igienicamente il dentifricio e lo spazzolino accanto al lavandino.

Specchio

È un elemento fondamentale, sia per motivi funzionali che estetici e scegliere lo specchio giusto per il bagno non è mai una decisione facile. Non si deve tralasciare nemmeno un minimo dettaglio, tra cui la dimensione o lo spazio a disposizione e in base allo stile dell’ambiente in questione sarà possibile predilgere il modello giusto. Ad esempio, si può valutare uno specchio dalle forme rettangolari, tondeggianti, squadrate, ovali o più semplicemente installando una luce a led.

Tale accessorio, completa l’ambiente, permette di allargare la percezione dello spazio ed inoltre consente di pettinarsi, truccarsi e lavarsi.

Infine, mediante lo specchio è possibile regolare l’illuminazione del bagno.

Porta asciugamani

All’interno di un bagno non deve mai mancare un porta asciugamani, dal momento che sarebbe una cosa davvero fastidiosa lavarsi le mani e non avere nulla a portata di mano per asciugarle.

Tale accessorio consente di tenere un asciugamano (o lavetta da mano) sempre a disposizione e proprio per questo motivo è tra gli accessori più importanti che non deve mai mancare in un bagno. Non solo è tra gli oggetti che vengono spesso utilizzati, ma tende a migliorare anche l’estetica dell’ambiente.

Il porta asciugamani può essere in legno o in metallo. Ovviamente per scegliere quello più adatto, si deve valutare lo stile e lo spazio disponibile tra il lavandino e la parete.

Tuttavia, esistono due tipologie tra cui scegliere, ovvero il modello a muro che viene fissato alla parete con appositi ganci e in questo caso l’asciugamano pende dall’alto, oppure si può valutare il portasciugamani da terra disponibile in tantissimi modelli e colori.

Porta carta igienica

È un accessorio che non si può non avere e anche se normalmente passa inosservato, questo elemento contribuisce non di poco alla decorazione del bagno.

Ad oggi esistono tantissime soluzioni cromatiche e decorative del portarotolo, accessorio irrinunciabile in una toilette che si rispetti.

Può essere realizzato in legno o in metallo e ad ogni modo, è importante non esagerare mai a livello di design visto che non dovrà risultare appariscente, bensì pratico e funzionale.

Tra le tipologie più richieste si può trovare il modello a muro, che è la soluzione ideale, comoda e pratica per coloro che hanno un bagno piccolo in modo tale da recuperare spazio e avere tutto in ordine.

Come abbiamo visto, gli oggetti che non possono mancare in un bagno sono davvero tanti. Ogni minima cosa può essere perfetta per rendere unico lo stile di questa stanza. Per questa ragione, non bisogna mai dare ascolto a chi dice che gli accessori all’interno di un bagno sono in realtà oggetti inutili e ingombranti.

Avere un bagno ordinato è fondamentale e non c’è niente di meglio, visto che permetterà di vivere al meglio il proprio ambiente domestico.