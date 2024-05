Stai pianificando una vacanza estiva ad alta quota per rilassarti e sfuggire all’afa della città? Ecco le località più di tendenza per le vacanze in montagna.

Molti pensano alle vacanze estive come un momento per rilassarsi al mare, ma sempre più persone stanno scoprendo il fascino e la bellezza delle vacanze in montagna. Con i loro paesaggi che offrono pace e tranquillità, l’aria fresca e pulita e tante attività all’aria aperta, le montagne offrono infatti un rifugio ideale dalla calura estiva e una varietà di esperienze uniche per i viaggiatori.

L’estate è il periodo perfetto per programmare una vacanza rilassante e rigenerante tra le montagne. Negli ultimi anni, le destinazioni montane sono diventate sempre più popolari. Ti accompagniamo alla scoperta di alcune delle località di tendenza per le vacanze estive in montagna, che offrono avventure, relax e opportunità di esplorazione per tutti i gusti.

Vacanze in montagna, le località di tendenza sulle Dolomiti

Una delle mete più ambite per le vacanze estive in montagna sono le Dolomiti. Questa straordinaria catena montuosa, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, offre panorami di una bellezza ineguagliabile, come le cascate di Riva a Molveno, tra le dieci cascate più belle d’Italia, sentieri per escursioni e arrampicate, e la possibilità di immergersi in antiche culture e tradizioni locali.

Tra le località di montagna più amate e di tendenza dove trascorrere le vacanze sia in inverno che in estate, ci sono Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio e Corvara.

Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio, località di montagna chic

Situata nel cuore delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo è una delle località di montagna più di tendenza e rinomate d’Italia. Con le sue imponenti cime rocciose, i suoi verdi pascoli alpini e gli incantevoli laghi situati nei suoi dintorni, Cortina offre una vasta gamma di attività estive, tra cui escursioni, mountain bike, arrampicata e passeggiate a cavallo.

I viaggiatori possono anche godersi momenti di relax nei lussuosi hotel e resort della zona, o immergersi nella cultura locale visitando i pittoreschi villaggi di montagna circostanti.

Madonna di Campiglio, un’altra delle località di montagna più esclusive d’Italia, si trova nella bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell’Adamello e della Presanella. Con i suoi rinomati hotel, i suoi ristoranti gourmet e le sue boutique di alta moda, Madonna di Campiglio è una meta ambita per i viaggiatori che desiderano unire il lusso alla natura incontaminata.

Durante l’estate, i visitatori oltre a dedicarsi alle classiche escursioni, possono praticare equitazione, golf e tennis, o semplicemente rilassarsi con una passeggiata lungo i sentieri panoramici che attraversano i boschi di conifere e i pascoli alpini della zona.

Corvara, ideale per una vacanza in montagna con i bambini

Altra località di tendenza per una vacanza estiva in montagna è Corvara, un grazioso paesino dell‘Alta Badia nelle Dolomiti, un vero paradiso per gli amanti dell’escursionismo. Si possono intraprendere facili passeggiate tra i prati fioriti, oppure scegliere di avventurarsi su sentieri più impegnativi che conducono a rifugi di montagna con splendide viste sulle montagne.

Una meta molto popolare è il sentiero che conduce alle cascate di Piasciadu, mentre l’altopiano di Pralongia è molto rinomato tra i bikers grazie ai suoi sentieri e strade sterrate. Corvara inoltre è una località adatta ad una vacanza con i bambini, perché offre molte attività adatte alle famiglie come parchi avventura, aree giochi attrezzate e piccole escursioni adatte ai più piccoli. Un’esperienza divertente è visitare il Parco Moviment sulle piste di Pralongia.

Vacanze in montagna, le località di tendenza sulle Alpi

Ai piedi del maestoso Monte Bianco sorge Courmayeur, una meta imperdibile per gli amanti della montagna, nota per la funivia SkyWay Monte Bianco, che offre la vista sulle vette del Monte Cervino e del Monte Rosa. Con le sue viste spettacolari sulle cime circostanti e i suoi numerosi sentieri escursionistici, Courmayeur è un vero paradiso per gli escursionisti e gli alpinisti.

Durante l’estate, i visitatori possono anche provare esperienze emozionanti come il parapendio, il rafting sul fiume Dora e il downhill mountain biking. Dopo una giornata di avventura, ci si può poi rilassare nelle terme locali o gustare una deliziosa cena in uno dei ristoranti tradizionali della città.

Livigno, situata nelle Alpi Retiche italiane al confine con la Svizzera, è una località di tendenza non solo in inverno, ma anche per le vacanze estive. Oltre ad offrire panorami di una bellezza unica e numerose attività all’aperto, è un paradiso per gli amanti dello shopping grazie ai suoi negozi duty-free.

Durante l’estate, i visitatori possono praticare escursioni, mountain bike, arrampicata e pesca nei laghi di montagna. Livigno è nota anche per la sua vivace vita notturna, con numerosi bar, pub e discoteche dove i viaggiatori possono socializzare e divertirsi dopo il tramonto.

Località di tendenza per le vacanze in montagna all’estero

Dalla regione della British Columbia e dall’Alberta in Canada partono le Montagne Rocciose, una catena montuosa che si estende per quasi 3000 miglia attraversando gli stati americani dell’Idaho, del Montana, del Wyoming e del Colorado, fino a raggiungere il New Mexico.

Una località molto apprezzata e di tendenza per chi vuole regalarsi una vacanza estiva in montagna al di fuori dell’Italia è il Colorado, negli Stati Uniti. Luoghi come Aspen, Telluride, Steambot, Keystone e Beaver Creek sono famosi per le loro piste da sci d’inverno, ma d’estate diventano paradisi per escursionisti, ciclisti e amanti delle attività all’aria aperta.

Prima di partire per una di queste località di tendenza per le vacanze estive, pianificate tutto con cura scegliendo strutture e attività adatte alle vostre esigenze e capacità fisiche, e non dimenticate gli oggetti che non possono mancare nello zaino per la montagna, come creme solari, cappelli e occhiali. E soprattutto ricordatevi di rispettare l’ambiente montano e di seguire le norme di sicurezza durante le attività outdoor.