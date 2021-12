Le migliori app per organizzare il matrimonio dei tuoi sogni

Sos matrimonio? Con le applicazioni a portata di smartphone puoi avere sempre con te lista di invitati, agenda di impegni, idee e molto altro

La tecnologia è ormai pronta a venirci incontro per ogni esigenza quotidiana. Anche nell’organizzazione del matrimonio.

Inoltre i veri smanettoni di cellulare, l’organizzazione del proprio matrimonio può diventare un gioco, grazie all’infinità di app sull’argomento che affiorano continuamente sul mercato. Semplici da usare, fonti di ispirazioni da cui trarre idee e spunti, incubatori di novità e mode nuovissime, utili e divertenti, queste applicazioni stanno avendo un successo clamoroso.

Scopriamo insieme quali sono le migliori e quelle che secondo noi di Chedonna.it possono soddisfare al meglio le vostre esigenze!

Matrimonio a portata di smartphone: le migliori app per organizzare le vostre nozze

Dall’organizzazione dei posti a sedere, al monitoraggio della scelta degli invitati, al bilancio delle spese, alle idee creatività gli inventori di queste applicazioni hanno pensato davvero a tutte le possibili esigenze che ruotano attorno al grande giorno, e rispondo a tutte le problematiche di fronte a cui tutte le coppe di trovano durante l’organizzazione del proprio matrimonio.

Weddy

Frutto dell’idea di un team di Wedding planner professionisti, Weddy è un’app per Android che si propone come uno perfetto strumento organizzativo per gestire in qualsiasi momento la lista degli invitati, la distribuzione delle partecipazioni, le conferme e le eventuali rinunce e i loro posti a tavola.

Avrete, inoltre, uno spazio per ogni invitato, in cui segnare se la persona ha accolto l’invito, gli eventuali accompagnatori e se ha particolari intolleranze alimentari. Tuttavia si tratta di un’applicazione in lingua inglese e può contenere gratuitamente una lista di massimo 20 invitati.

Mywedding

Si tratta dell’app perfetta per gli amanti dell’ordine e delle cose ben calcolate. Infatti MyWedding ti permette di registrare le spese fatte e da fare divise per campo (location, partecipazioni, abito etc).

Inoltre l’applicazione per organizzare il matrimonio ti permette di registrare preventivi dei fornitori e ti fa da agenda per gli appuntamenti e sito personalizzabile. Per accedere bisogna creare un account.

In conclusione permette di creare grafici per il bilancio delle entrate e delle uscite, registrare i preventivi e dividerli in base ai fornitori e per categoria, gestire l’agenda degli appuntamenti e stilare l’elenco regali ricevuti. Insomma, un app completa al 100%, di cui non riuscirete a fare a meno.

Matrimonio.com

L’ultima applicazione di cui vi vogliamo parlare è Matrimonio.com. Questa applicazione è nata dalla mente dei creatori dell’omonimo sito web, leader in Italia nell’organizzazione del matrimonio.

L’app fornisce tutta una serie di advertising per il vostro matrimonio, con le proposte di più di 4000 aziende accreditate in tutta Italia per la scelta dei migliori fornitori.