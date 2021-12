Hair look Natale e Capodanno: lo spray illuminante di cui non si può fare a meno

I capelli sono una caratteristica affascinante per ogni donna. Che siano corti o lunghissimi, in occasione delle feste si vorranno sfoggiare degli hair look Natale e Capodanno impeccabili. I capelli saranno davvero perfetti con questo spray illuminante fai da te di cui vi innamorerete al primo utilizzo.

Se amate sfoggiare di voi un immagine piacevole e ricca di armonia, non potrete non acconciare i vostri capelli in modo grazioso in occasione delle prossime festività e soprattutto sottovalutare la cura e la bellezza della vostra chioma.

Che vogliate portare i vostri capelli sciolti o legati, la parola d’ordine per il perfetto hair look per Natale e Capodanno è luminosità. Per regalarvi una chioma da star, non servirà assolutamente spendere molti soldi o recarsi in un negozio di forniture per parrucchiere, potrete preparare un eccezionale spray illuminante in casa, un prodotto di cui davvero non potrete più fare a meno!

Hair look Natale e Capodanno: la beauty routine da seguire per avere capelli morbidi e setosi

Non sarà soltanto l’utilizzo di uno spray illuminante a regalarvi dei capelli meravigliosi, ma un’accurata beauty routine che doni loro docilità al pettine, morbidezza e soprattutto idratazione e nutrimento.

Lo shampoo, che a prima vista può sembrare un trattamento semplice da effettuare anche ad occhi chiusi, invece richiede qualche attenzione. Per prima cosa, si dovrebbe sempre scegliere un prodotto adatto al proprio tipo di capelli e cuoio capelluto. Per chi ha capelli grassi, sarà utile l’utilizzo di uno shampoo sebo riequilibrante e non ‘sgrassante’ per chi li ha secchi, via libera e prodotti super idratanti e ricchi di ingredienti emollienti e nutrienti.

La detersione dei capelli andrà sempre effettuata diluendo lo shampoo con dell’acqua. L’utilizzo del prodotto assoluto rappresenterà sempre uno stress per la fibra capillare.

Il balsamo, non è un prodotto adatto a tutti i tipi di capelli. Potrà essere evitato su capelli estremamente lisci e privi di volume, sui quali un buon shampoo idratante potrà fare miracoli.

Se proprio non si vuol rinunciare al condizionante, si potrà fare con il balsamo un impacco pre shampoo, durante il quale si potranno districare i capelli con un pettine a denti larghi e dopo aver risciacquato il prodotto si potrà procedere con lo shampoo.

In occasione delle feste natalizie, se si vorranno acconciare i capelli sarà la scelta giusta non lavarli il giorno stesso o la sera prima, questo per evitare che scivolino via e non riescano ad essere fermati dalle forcine.

Per tutte le altre acconciature, avere i capelli luminosi sarà un ‘must’ al quale non rinunciare, sia in occasione del Natale che del Capodanno!

->>LEGGI ANCHE: Acconciatura di Natale 2021: come creare una raffinata rosa con i capelli

Capelli perfetti per Natale e Capodanno: l’eccezionale spray illuminante fai da te

Siete delle appassionate di prodotti per capelli? Lo spray illuminante che vi stiamo per proporre vi conquisterà al primo utilizzo e potrà essere preparato in casa in modo semplice ed economico.

Le sue caratteristiche lo rendono un prodotto perfetto per illuminare la chioma ma anche per rinforzarla.

->>LEGGI ANCHE: Acconciature con il cerchietto l’accessorio ‘must have’ del Natale!

Non vi resta che seguire il video tutorial della naturopata Martina Rodini per preparare quello che diventerà presto il vostro prodotto per capelli preferito!